Проблемы со зрением и чувство онемения лица могут указывать на мини-инсульт

Мини-инсульт представляет собой кратковременное нарушение притока крови к мозгу из-за тромба – в его случае могут возникать симптомы полноценного инсульта, которые достаточно быстро проходят, когда тромб рассасывается. Такую транзиторную ишемическую атаку врачи называют ранним предупреждающим признаком того, что человек подвержен риску инсульта. Один из трех человек, перенесших мини-инсульт, сталкивается впоследствии с настоящим мозговым ударом.Симптомы, которые могут указывать на мини-инсульт, были названы медицинскими экспертами издания «Eat this, not that!». Обычно такие симптомы длятся всего несколько минут, но также могут сохраняться в течение суток. При развитии мини-инсульта очень важно обратиться за медицинской помощью.Осложнения зрения зависят от того, где произошел удар. При повреждении правой затылочной доли нарушается левое поле зрения в каждом глазу. Инсульт, поражающий левую затылочную долю, вызывает нарушение правого поля зрения в каждом глазу.Онемение, связанное с ТИА, обычно ощущается на одной стороне тела – при этом нарушается чувствительность, появляется мышечная слабость, скованность, затрудняется мимика. Человек может сказать, что не чувствует одной стороны своего лица.При ТИА оно возникает внезапно, но обычно проходит в течение часа.В случае мини-инсульта пропадает беглость речи, невнятно произносятся слова. Кроме того, пострадавшие могут словно находиться в замешательстве, не реагируя на речь окружающих.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания указывает постоянный голод.

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