Ощущение одышки ночью может указывать на заболевание сердца

«При ортопноэ дискомфорт и одышка обычно усиливаются, когда вы лежите на спине в постели», - подчеркнули эксперты.

Греческие врачи рассказали о проявлении сердечной недостаточности, которая является осложнением различных заболеваний сердца, включая аритмию, кардиопатию, гипертонию, инфаркт миокарда. Медики предупредили, что развитие сердечной недостаточности может произойти практически в любо возрасте, с этим нарушением связан повышенный риск ранней смерти.Как передает издание Pronews, врачи призвали обращаться за обследованием сердца при возникновении неприятного ощущения дискмофорта или одышки по ночам и в положении лежа. Подобное состояние известно как ортопноэ.Медики уточнили, что в случае одышки, возникающей ночью при сердечной недостаточности, человек, как правило, внезапно просыпается и испытывает более или менее тяжелое состояние: возможны кашель, свистящее дыхание, учащенное сердцебиение, ощущение удушья. Может возникать страх перед укладыванием в постель, пострадавшие предпринимает попытки спать полусидя, у него возрастает беспокойство, появляется изнуренность. Все эти симптомы говорят о необходимости как можно быстрее обратиться к врачам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на произошедший отрыв тромба.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.