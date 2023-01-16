ЛОР-врач Титкова рассказала о первых признаках гайморита

«Запущенный, не леченый своевременно гайморит может привести к воспалению внутренних органов – сердца, глаз, почек, поражению суставов и мозга, менингиту, а также к попаданию гноя в кровь и возникновению сепсиса».

«Основные – это затрудненное дыхание и выделения из носа разного цвета вплоть до зеленого», - уточнила Титкова.

Гайморит представляет собой воспаление верхнечелюстных пазух носа, он часто возникает как осложнение перенесенного ОРВИ. Его начало воспринимается многими заболевшими людьми как тяжелая простуда, которую они начинают лечить разными подручными средствами, что, в свою очередь, чревато развитием осложнений. В частности, осложнением гайморита может стать поражение бронхов, распространение инфекции на легкие, отиты, а также формирование хронической формы гайморита.Беседуя с News.ru, ЛОР-врач Алина Титкова подчеркнула, что во избежание опасных последствий с гайморитом нужно обращаться медработникам. Специалист рассказала о первых признаках его появления.Другими признаками патологии являются усталость, разбитость, головная боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чувство онемения лица может быть одним из признаков мини-инсульта.

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