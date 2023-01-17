Врач назвал признаки холодового шока при нырянии в прорубь

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купание в проруби

Один из признаков – тахикардия – может возникнуть уже через несколько секунд после окунания в холодную воду.

Врач-терапевт Александр Лаврищев предупредил в интервью о возможном развитии холодового шока у людей, решающихся на погружение в крещенскую купель.  По словам Лаврищева, для холодового шока характерно состояние слишком быстрой и потому невосполнимой отдачей тепла организмом. Это может привести к критическому снижению температуры тела и нарушению функций его органов. Опасными последствиями шока, вызванного холодом, могут стать инсульт, инфаркт.

Беседуя с «Газетой.ru», терапевт Лаврищев назвал признаки холодового шока, которые могут проявиться при нырянии в прорубь.

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«Уже через несколько секунд после погружения могут возникнуть такие симптомы, как тахикардия, повышение давления, остановка дыхания и потеря контроля над собственными движениями. Все это может привести к инфаркту и инсульту, а также к развитию несовместимых с жизнью аритмий», - предупредил медик.

Врач призвал не окунаться в прорубь, если нет специальной подготовки. Кроме того, эта процедура требует исключительно крепкого здоровья.

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Александр Лаврищев
Александр Лаврищев
Здоровье
врач-терапевт
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