Продолжительный кашель может быть признаком повторного заражения

«Непонятно, почему некоторые из нынешних респираторных инфекций продолжаются дольше, чем обычно. Это заметили как врачи, так и пациенты, но мы не совсем уверены, почему это происходит», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Похоже, это снизило сопротивляемость инфекциям».

«Они все разные, и преодоление одного типа инфекции не дает иммунитета против другого. Важно делать все, что в их силах, чтобы хорошо себя чувствовать этой зимой».

«Мы призываем пациентов понять, что назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не поможет, поскольку они помогают только при бактериальных инфекциях».

Вврачи заметили длительные периоды инфекций, и официальные данные показали увеличение частоты заболеваний.Врач предположил, что это может быть связано с тем, что последние две зимы были более социально изолированными из-за ограничений, связанных с ковидом.Что касается кажущихся непрерывными инфекций, врач предполагает, чтоЕе советы включают соблюдение «правильной общественной гигиены, например, регулярное мытье рук или использование гелей, если это невозможно».Большинство людей, страдающих кашлем из-за простуды, выздоравливают без специализированной медицинской помощи.Большинство инфекций верхних дыхательных путей вызываются вирусамиХотя вирусные инфекции проходят сами по себе, бывают случаи, когда рекомендуется обратиться за медицинской помощью. К таким случаям относятся «особенно продолжительный кашель» и/или «отхаркивание обесцвеченной мокроты».Ранее МедикФорум писал о пользе помидоров.

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