Высокий рост увеличивает риск шести видов рака

"Существуют убедительные доказательства того, что чем выше ваш рост, тем выше риск рака яичников, предстательной железы, поджелудочной железы, толстой кишки, молочной железы и почек", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Почки - 10-процентный повышенный риск

Рак молочной железы до и после менопаузы — 9% и 11% соответственно.

Яичников - 8% процентов

Панкреатическая - 7% процентов

Колоректальный - 5% процентов

Простаты - 4% процента.





Почему рост влияет на риск рака?

«С раком связан процесс, которому подверглось ваше тело, чтобы сделать вас высоким. На этот процесс влияют не только их гены, но и модифицируемые факторы развития (например, факторы роста, такие как инсулин, инсулиноподобный фактор роста, гормон роста и половые гормоны, такие как эстрогены) в утробе матери, в детстве и подростковый возраст. Поэтому рост следует рассматривать только как маркер или индикатор всей серии событий и переживаний от зачатия до взрослой жизни — и важно определить, какой аспект или аспекты этого процесса влияют на риск развития рака».

Хорошо известно, что существует ряд факторов, которые могут повысить риск развития рака. Диета, вес и образ жизни, такие как курение и употребление алкоголя, могут увеличить ваши шансы на заболевание. Однако есть и другие факторы, на которые мы не можем повлиять.Ваш рост является одним из таких факторов.В рамках проекта непрерывного обновления ассоциации команда проанализировала глобальные данные о связи между диетой, весом, физической активностью и раком.В частности, он постановил, что каждые дополнительные пять сантиметров роста увеличивают риск на следующие величины:Риск развития рака заключается в процессе роста, а не в самом росте. Самое главное помнить, что это не сам рост человека – т.е. расстояние от головы до ног — это увеличивает риск развития рака.Ранее МедикФорум писал о пользе томатов.

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