Высокий рост увеличивает риск шести видов рака
Анализ, проведенный исследования рака, показывает, что более высокие люди имеют более высокий риск развития шести различных видов рака.
Хорошо известно, что существует ряд факторов, которые могут повысить риск развития рака. Диета, вес и образ жизни, такие как курение и употребление алкоголя, могут увеличить ваши шансы на заболевание. Однако есть и другие факторы, на которые мы не можем повлиять.
Ваш рост является одним из таких факторов.
В рамках проекта непрерывного обновления ассоциации команда проанализировала глобальные данные о связи между диетой, весом, физической активностью и раком.
"Существуют убедительные доказательства того, что чем выше ваш рост, тем выше риск рака яичников, предстательной железы, поджелудочной железы, толстой кишки, молочной железы и почек", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.
В частности, он постановил, что каждые дополнительные пять сантиметров роста увеличивают риск на следующие величины:
- Почки - 10-процентный повышенный риск
- Рак молочной железы до и после менопаузы — 9% и 11% соответственно.
- Яичников - 8% процентов
- Панкреатическая - 7% процентов
- Колоректальный - 5% процентов
- Простаты - 4% процента.
Почему рост влияет на риск рака?
Риск развития рака заключается в процессе роста, а не в самом росте. Самое главное помнить, что это не сам рост человека – т.е. расстояние от головы до ног — это увеличивает риск развития рака.
«С раком связан процесс, которому подверглось ваше тело, чтобы сделать вас высоким. На этот процесс влияют не только их гены, но и модифицируемые факторы развития (например, факторы роста, такие как инсулин, инсулиноподобный фактор роста, гормон роста и половые гормоны, такие как эстрогены) в утробе матери, в детстве и подростковый возраст. Поэтому рост следует рассматривать только как маркер или индикатор всей серии событий и переживаний от зачатия до взрослой жизни — и важно определить, какой аспект или аспекты этого процесса влияют на риск развития рака».
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