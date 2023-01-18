Нормально ли хотеть в туалет вскоре после еды?

«Когда пища попадает в желудок, организм выделяет гормон, заставляющий толстую кишку сокращаться. Эти сокращения продвигают ранее съеденную пищу дальше по тракту, что может вызывать позывы к опорожнению. У некоторых людей гастроколический рефлекс бывает интенсивным, способствуя желанию идти в туалет почти сразу после еды», - объяснили специалисты.

По данным Клиники Майо, время, за которое переваривается пища, варьируется от человека к человеку и может зависеть от роста, веса, пола и состояния здоровья. Обычно требуется около трех дней, чтобы пища прошла через весь пищеварительный тракт и покинула тело в виде стула. Почему же в некоторых случаях в туалет хочется вскоре после еды?Специалисты Клиники Майо отмечают, что происходить это может, когда возникает гастроколический рефлекс – физиологическая реакция, при которой простой акт приема пищи стимулирует активные движения в желудочно-кишечном тракте. Подобную реактивность, вызывает действие гормонов холецистокинина и мотилина (при их повышенном уровне), ответственных за регуляцию подвижности пищеварительной системы.По словам медиков, такая особенность часто наблюдается у людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника (СРК).Некоторые расстройства пищеварения также могут влиять на возникновение «рефлекса слишком быстрого опорожнения». В их числе – целиакия, болезнь Крона, пищевая непереносимость, гастроэнтериты. Кроме того, чрезмерную стимуляцию пищеварения могут вызывать некоторые продукты (например, молочные) или стресс, тревожные расстройства.Людям, которые ощущают необходимость идти в туалет вскоре после еды, следует посетить врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление большого количества рыбы может довести до развития рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.