Неправильный прием антибиотиков губителен для печени

«В кишечнике, начнут активно размножаться бактерии клостридии. Вот они опасны. Сперва клостридии вызывают антибиотикоассоциированную диарею. Когда их становится больше, возникает клостридиальный колит, который очень сложно вылечить», - уточнил медик.

«Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к развитию токсического гепатита», - предупредил специалист.

По данным Минздрава РФ, в более 70% случаев самостоятельного приема антибиотиков нашими гражданами препарат употребляется напрасно, реальной необходимости в его использовании нет. В интервью кандидата медицинских наук Сергея Вялова прозвучали пояснения по поводу нежелательных побочных эффектов, связанных с неправильный прием антибиотиков. Специалист отметил, в частности, что это может «убить» большое количество полезных кишечных микробов.Беседуя с «Москва 24», он добавил, что другим последствием самолечения антибиотиками могут стать грибы, вызывающие кандидозы, способные поражать разные участки ЖКТ.Также Вялов отметил опасность неправильного приема антибактериальных препаратов для печени.По словам Вялова, если такой гепатит принимает хроническую форму, возможно развитие таких нарушений, которые способны довести состояние печени до цирроза. При остром токсическом гепатите может возникать тяжелое течение, угрожающее жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы средства , которые помогают при любых ОРВИ.

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