На выпадение волос влияют три ключевые причины
Одной и распространенных причин обильного выпадения волос являются гормональные изменения, происходящие в организме.
Гормоны. Врач Алиса Витти, специализирующаяся на изучении женских гормонов, рассказала изданию She Finds, что
«как у мужчин, так и у женщин может развиться гормональный дисбаланс, который грозит истончением или выпадением волос».
Витти добавила, что на выпадение волос может влиять снижение уровня половых гормонов (у мужчин – тстостерона, у женщин – эстрогена). Кроме того, потерю волос провоцируют нарушения в выработке гормонов щитовидкой железы.
Стресс. По словам другой собеседницы издания, парикмахера Кристы Витроу, при стрессе, особенно затяжном, может происходить быстрое истончение волос.
«Негативные эмоции убивают новые волосы, которые фолликулы пытаются вырастить, и приводят к тому, что существующие волосы в цикле роста волос ослабевают раньше, чем обычно», - объяснила специалистка.
Недостаток питательных веществ. Еще одна ключевая причина плохого состояния волос, их слабости и выпадения – недостаток белка и микроэлементов. В свою очередь, злоупотребление сладким, жареной и переработанной пищей, алкоголем может вести к усилению окислительного стресса в организме, под влиянием которого нарушается работа гормонов, определяющих здоровье волос.
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