На выпадение волос влияют три ключевые причины

«как у мужчин, так и у женщин может развиться гормональный дисбаланс, который грозит истончением или выпадением волос».

«Негативные эмоции убивают новые волосы, которые фолликулы пытаются вырастить, и приводят к тому, что существующие волосы в цикле роста волос ослабевают раньше, чем обычно», - объяснила специалистка.

Врач Алиса Витти, специализирующаяся на изучении женских гормонов, рассказала изданию She Finds, чтоВитти добавила, что на выпадение волос может влиять снижение уровня половых гормонов (у мужчин – тстостерона, у женщин – эстрогена). Кроме того, потерю волос провоцируют нарушения в выработке гормонов щитовидкой железы.По словам другой собеседницы издания, парикмахера Кристы Витроу, при стрессе, особенно затяжном, может происходить быстрое истончение волос.Еще одна ключевая причина плохого состояния волос, их слабости и выпадения – недостаток белка и микроэлементов. В свою очередь, злоупотребление сладким, жареной и переработанной пищей, алкоголем может вести к усилению окислительного стресса в организме, под влиянием которого нарушается работа гормонов, определяющих здоровье волос.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по состоянию ногтей можно определить опасные болезни.

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