По состоянию ногтей можно определить опасные болезни

«Синяки под ногтевой пластиной могут быть признаком рака – подногтевой меланомы. Такая форма рака может также возникать в виде темной полосы под ногтем», - уточнили дерматологи.

«В некоторых случаях тонкие и слоящиеся ногти могут сигнализировать об артрите».

Изменения в состоянии ногтей могут происходит в связи с развитием заболеваний – об этом в интервью изданию Daily Mail рассказали врачи-дерматологи Шари Липнер и Кристин Ко. Одним из признаков, которые не должны ускользать от внимания, являются синяки, возникающие под ногтевыми пластинами, констатировали медики.Появление красных полос на ногтях – возможный признак инфекционного эндокардита (инфекция сердца). В сердечную мышцу могут проникать патогенные микроорганизмы, попадающие в кровоток. Они способны провоцировать воспаление в главном моторе человеческого организма.Тем, кто замечает, что ногти стали тонкими, врачи также советуют насторожиться.Также ногти могут терять прочность, становясь ломкими. Повышенная ломкость ногтевых пластин обычно свидетельствует о недостатке в организме питательных веществ – он, в свою очередь, может быть обусловлен нездоровым питанием или патологиями, при которых организм не усваивает микроэлементы из пищи.Если ногти начинают загибаться внутрь, то можно заподозрить проблемы с легкими или сердцем, ведущими к нехватке кислорода или нарушению кровообращения. В этом случае кровь скапливается в кончиках пальцев – они могут увеличиваться, а ногти на них – загибаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптоме сердечной недостаточности, который проявляется во время сна ночью.

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