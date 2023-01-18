По каким симптомам распознается ковидная пневмония?

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заболевший мужчина

По всему миру сейчас наблюдается рост числа пациентов, у которых развивается COVID-пневмония.

Пневмония – это инфекция, которая поражает легких, вызывая воспаление их воздушных мешочков (альвеол). Воспаляясь, они заполняются жидкостью и гноем, из-за чего легкие перестают нормально функционировать. Зачастую пневмония развивается как осложнение, возникающее в ходе респираторных заболеваний.

У части людей коронавирус атакует непосредственно легкие, которые воспаляются с разной степенью интенсивности. Пострадать от ковидной пневмонии особенно значительно рискуют больные астмой, а также люди с хроническими заболеваниями легких, высоким кровяным давлением, диабетом, заболеваниями печени, почечной недостаточностью, ожирением, ослабленным иммунитетом.

Пульмонолог Пальман: заподозрить ковид-пневмонию можно по нескольким признакам


По каким симптомам распознается ковидная пневмония?
  • Некоторыми признаками этого состояния являются одышка, кашель, лихорадка, боль в груди, озноб, сильная усталость, кашель с мокротой, сниженная температура тела.
  • Тяжелые симптомы пневмонии, вызываемой коронавирусом, включают учащенное сердцебиение, нехватку воздуха, учащенное дыхание и ощущение удушья, головокружение, обильное потоотделение, мышечную боль, мучительный кашель, резкое ухудшение самочувствия.
При подозрении на пневмонию нужно обязательно обращаться к врачам, эта инфекция входит в список смертоносных инфекций, напомнил The Health Site.

По каким симптомам можно определить, что началась пневмония?


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы являются наиболее распространённые при возникновении рака.

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Теги : пневмония, признаки заболевания, осложнения коронавируса