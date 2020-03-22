Коронавирус: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти

Как развивается пневмония при коронавирусе?

«Поверхность дыхательного дерева повреждается, вызывая воспаление. Это раздражает нервы в слизистой оболочке дыхательных путей, - рассказывает профессор Джон Уилсон, президент Королевского австралийского колледжа врачей и пульманолог. - Но если состояние ухудшается, вирус проходит через поверхность дыхательных путей и идет к газообменным узлам, которые находятся в конце воздушных проходов. Если они заражаются, то высвобождают воспалительный материал в воздушные мешочки, которые находятся на дне легких. Мы имеем дело с пневмонией».

«Это обычная причина смерти от тяжелой пневмонии».

Отличие пневмонии, вызванной коронавирусом от других

"Большинство известных нам типов пневмонии, с которыми люди обращаемся в больницу, являются бактериальными и реагируют на антибиотик".

«Как только возникает инфекция в легких, реакция организма - сначала попытаться уничтожить вирус и ограничить его размножение. В некоторых ситуациях этого недостаточно. Пневмония не ослабевает даже при использовании ИВЛ в палатах интенсивной терапии, пациенты не выживают».