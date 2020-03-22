22-03-2020 17:47 - Для молодежи коронавирус также опасен, как и для пожилых людей22-03-2020 16:11 - Пожилые ростовчане могут по телефону заказать себе продукты и товары первой необходимости22-03-2020 15:46 - Глава Крыма предложил надевать на больных коронавирусом браслеты, как на преступников22-03-2020 15:42 - Коронавирус: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти22-03-2020 14:55 - Как за месяц Италию трансформировал коронавирус22-03-2020 14:23 - В России заговорили об ужесточении карантина22-03-2020 13:05 - Смертность от коронавируса в Италии достигает почти 800 человек в день22-03-2020 12:40 - Губернатор Санкт-Петербурга просит туристов не приезжать в город22-03-2020 12:24 - Мифы и факты о коронавирусе: симптомы, температура, уровень смертности22-03-2020 12:14 - От вирусов может защитить простой и недорогой продукт22-03-2020 11:58 - Автозаводы Канады будут производить медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом22-03-2020 11:35 - Почти миллиард человек во всем мире находятся на карантине из-за коронавируса22-03-2020 10:40 - Китай не сообщает о новых случаях коронавируса 3 дня подряд, но растет число инфицированных из-за рубежа22-03-2020 02:00 - Французский ученый назвал препарат, лишающий коронавирус способности заражать за 6 дней22-03-2020 00:25 - Медик назвала еще один способ защиты от нового коронавируса

Коронавирус: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти

Коронавирус: как вирусная пневмония поражает легкие и приводит к смерти

Профессор и врач-пульмонолог Джон Уилсон объясняет как коронавирус провоцирует тяжелую пневмонию и почему врачи не могут с ней справиться.

Как развивается пневмония при коронавирусе?

Когда у людей с коронавирусом развивается кашель и лихорадка, это является результатом инфекции, достигающей дыхательного дерева - воздушных каналов, которые проводят воздух между легкими и снаружи.
«Поверхность дыхательного дерева повреждается, вызывая воспаление. Это раздражает нервы в слизистой оболочке дыхательных путей, - рассказывает профессор Джон Уилсон, президент Королевского австралийского колледжа врачей и пульманолог. - Но если состояние ухудшается, вирус проходит через поверхность дыхательных путей и идет к газообменным узлам, которые находятся в конце воздушных проходов. Если они заражаются, то высвобождают воспалительный материал в воздушные мешочки, которые находятся на дне легких. Мы имеем дело с пневмонией».

Профессор Уилсон говорит, что легкие, которые наполняются воспалительной жидкостью, не могут получать достаточное количество кислорода в кровь, снижая способность организма поглощать кислород и избавляться от углекислого газа.
«Это обычная причина смерти от тяжелой пневмонии».

Отличие пневмонии, вызванной коронавирусом от других

Пневмония от коронавируса отличается от наиболее распространенных случаев.
"Большинство известных нам типов пневмонии, с которыми люди обращаемся в больницу, являются бактериальными и реагируют на антибиотик".

Уилсон говорит, что пневмония, вызванная коронавирусом Covid-19, особенно серьезна, и случаи коронавирусной пневмонии имеют тенденцию поражать все легкие, а не только некоторые части.
«Как только возникает инфекция в легких, реакция организма - сначала попытаться уничтожить вирус и ограничить его размножение. В некоторых ситуациях этого недостаточно. Пневмония не ослабевает даже при использовании ИВЛ в палатах интенсивной терапии, пациенты не выживают».

Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Для молодежи коронавирус также опасен, как и для пожилых людей
5 лучших продуктов для снятия стресса
Исследование: ходьба - естественный метод против гипертонии