По каким симптомам можно определить, что началась пневмония?

«Пневмония имеет свои «красные флаги» – высокая температура, кашель с мокротой, одышка; боли в грудной клетке. При этом отсутствуют боль в горле и насморк», - сообщила Ярцева «Вечерней Москве».

«самостоятельно люди определяют заболевание несвоевременно, и это осложняет дальнейшее лечение».

Развитие пневмонии является одним из осложнений гриппа. Врач Ярцева сообщила в интервью, что воспалению легких отчасти свойственны симптомы, которые наблюдаются при гриппе. Но в то же время можно заметить и различие между ними.По каким же симптомам можно определить, что началась пневмония?Многим известно, что пневмония лечится антибиотиками. Ярцева подчеркнула, что заниматься ее самолечением опасно – только врач может назначить подходящее лекарство, а также его правильную дозировку. В условиях сугубо домашнего лечения сделать это без ошибок крайне проблематично. К тому же, добавила специалист,Терапевт констатировала, что к врачу при случившемся заболевании с высокой температурой и кашлем нужно обращаться не позднее чем на третьи сутки. Это позволит медработнику точнее понять анамнез заболевания и сделать его лечение более эффективным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем свиной грипп H1N1 отличается от коронавируса.

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