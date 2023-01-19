Шалфей значительно снижает уровень сахара и холестерина в крови

"Результаты показали, что у участников был более низкий уровень глюкозы натощак и более низкий средний уровень глюкозы. Что касается холестерина, их показатели общего холестерина, триглицеридов и вредного холестерина ЛПНП также были снижены. Авторы исследования пришли к выводу, что листья шалфея могут быть безопасными и оказывать антигипергликемическое и повышающее уровень липидов действие у пациентов с гиперлипидемией и диабетом 2 типа", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Это соединение отвечает за борьбу как с воспалением, так и с уровнем сахара в крови. Экстракт улучшает чувствительность к инсулину с эффектом, сравнимым с эффектом розиглитазона".

Многие из этих исследований показывают, что антидиабетические эффекты трав в некоторых случаях сравнимы с эффектами лекарств. Шалфей, содержащий широкий спектр витаминов и минералов, может быть одним из самых полезных растительных средств для профилактики диабета.Исследователи стремились оценить влияние экстрактов шалфея как на уровень холестерина, так и на уровень сахара в крови.В одном исследовании это было сделано на 40 пациентах с диабетом и высоким уровнем холестерина, которым в течение трех месяцев давали экстракт чая из шалфея.Другое двойное слепое клиническое исследование дало аналогичные результаты при попытке оценить влияние экстракта шалфея на 80 человек с плохо контролируемым диабетом. После двух часов голодания исследователи наблюдали положительное влияние на уровень сахара в крови по сравнению с контрольной группой.Результаты показали, что для снижения уровня глюкозы в крови натощак могут потребоваться более высокие дозы экстракта шалфея.Соединения в чае с шалфеем также оказывают противовоспалительное действие на весь организм. Одним из особенно сильнодействующих ингредиентов шалфея является розмариновая кислота, которая, как показали исследования на животных, обеспечивает многочисленные преимущества.Ранее МедикФорум писал о пользе томатов.

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