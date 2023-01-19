Холодная погода провоцирует образование тромбов - как защитить себя

«Когда мы начинаем простужаться, наша кровь становится гуще, что может вызвать свертывание. Свертывание может вызвать проблемы и является одной из причин, по которой мы чаще наблюдаем сердечные приступы и инсульты в дни после более холодной погоды», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Внезапные изменения температуры, например, когда люди входят в теплое здание с центральным отоплением после пребывания на холоде, могут вызвать тепловой стресс для организма. Это означает, что он должен работать усерднее, чтобы поддерживать постоянную температуру. Этот тепловой стресс может иметь прямое влияние на вязкость крови, делая ее более липкой и более склонной к свертыванию».

«Если вы не можете двигаться, пошевелите пальцами ног и ног. Это может показаться не таким уж большим, но даже такие небольшие меры могут помочь вам согреться и чувствовать себя хорошо».

Независимо от того, жарко и солнечно или холодно и морозно, ваше тело ведет постоянную борьбу за то, чтобы ваши внутренние условия оставались почти одинаковыми.К счастью, есть множество рефлексов, которые могут сработать, чтобы поддерживать внутреннюю температуру около 37,5°C. Несмотря на все усилия вашего тела, направленные на то, чтобы защитить вас от резких перепадов температуры, все еще существует много рисков для здоровья, связанных с низкими температурами.К сожалению, морозная погода также может спровоцировать образование вредных тромбов.Сгустки крови, которые возникают в артериях, ведущих к части сердечной мышцы, могут спровоцировать сердечный приступ. А гелеобразные сгустки, блокирующие артерию в головном мозге, могут вызвать инсульт.Холодная погода может быть опасной для вязкости крови.Физическая активность может помочь, поскольку это поддерживает кровоток по всему телу, что может предотвратить свертывание крови. Если вы когда-нибудь сидели неподвижно в течение длительного периода времени, вы знаете, что чувствуете холод сильнее.Ранее МедикФорум писал о генетическом секрете долголетия.

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