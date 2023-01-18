Гериатр Конев рассказал о генетическом «секрете долголетия»

«Генетическая предрасположенность к долголетию имеет гендерную выраженность. Если в роду были долгожители женского пола, то и вероятность прожить дольше появляется у женщин следующих поколений в этой семье», - объяснил гериатр Конев, беседуя с НСН.

«Чтобы прожить дольше, нужно научиться сосуществовать со своими хроническими заболеваниями и проходить профилактические осмотры», - заявил Юрий Конев.

В интервью российского врача-гериатра был назван ключевой секрет долголетия – им, по словам, Конева, является генетически обусловленная склонность к долгожительству. Конев отметил, что влиять на процесс старения организма в попытках его затормозить крайне сложно, практически невозможно (на сегодняшний день), так как он определяется действием сразу множества генов – они насчитываются сотнями, даже тысячами. Поэтому трудно определить, когда начнет стареть человек, и будет ли его старение быстрым или преждевременным.Что касается продолжительности жизни, прогнозировать ее легче, поскольку ее «главным секретом» является генетическая склонность, которую можно проследить, например, среди родственников.Специалист добавил, что при имеющейся склонности к долгой жизни, полученной с генами, ее продолжительность может стать особенно впечатляющей, если человек следует так называемым привычкам долгожителей – умеренно ест и сохраняет здоровый вес, достаточно двигается и отдыхает.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам после 40 лет советуют отказаться от употребления кофе.

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