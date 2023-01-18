Гериатр Конев рассказал о генетическом «секрете долголетия»
Будет человек долгожителем или нет, зависит в первую очередь от генетической предрасположенности к долголетию, пояснил гериатр Юрий Конев.
В интервью российского врача-гериатра был назван ключевой секрет долголетия – им, по словам, Конева, является генетически обусловленная склонность к долгожительству. Конев отметил, что влиять на процесс старения организма в попытках его затормозить крайне сложно, практически невозможно (на сегодняшний день), так как он определяется действием сразу множества генов – они насчитываются сотнями, даже тысячами. Поэтому трудно определить, когда начнет стареть человек, и будет ли его старение быстрым или преждевременным.
Что касается продолжительности жизни, прогнозировать ее легче, поскольку ее «главным секретом» является генетическая склонность, которую можно проследить, например, среди родственников.
«Генетическая предрасположенность к долголетию имеет гендерную выраженность. Если в роду были долгожители женского пола, то и вероятность прожить дольше появляется у женщин следующих поколений в этой семье», - объяснил гериатр Конев, беседуя с НСН.
Специалист добавил, что при имеющейся склонности к долгой жизни, полученной с генами, ее продолжительность может стать особенно впечатляющей, если человек следует так называемым привычкам долгожителей – умеренно ест и сохраняет здоровый вес, достаточно двигается и отдыхает.
«Чтобы прожить дольше, нужно научиться сосуществовать со своими хроническими заболеваниями и проходить профилактические осмотры», - заявил Юрий Конев.
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Юрий Конев
Здоровье
доктор медицинских наук, профессор, врач кардиолог, гериатр
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