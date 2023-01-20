Воздействие сальмонеллы является фактором риска рака кишечника и роста опухоли

"Изучая образцы ткани рака толстой кишки человека и модели животных, исследователи обнаружили, что воздействие сальмонеллы было связано с раком толстой кишки, который развился раньше и увеличился в размерах. Это исследование показало, что образцы тканей, взятые во время обычной операции по поводу рака толстой кишки с антителами к сальмонелле, как правило, были взяты у людей, у которых были худшие результаты рака толстой кишки", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум, комментируя исследование специально для МедикФорум.

К счастью, появляется все больше свидетельств того, что риск этого смертельного заболевания можно снизить, изменив свой образ жизни. Однако новое исследование выявило фактор риска, который, возможно, труднее изменить.Обычно вызываемый употреблением в пищу сырого или недоваренного мяса, птицы и яиц, сальмонеллез описывает распространенное бактериальное заболевание, поражающее кишечный тракт.Хотя сальмонелла может вызывать такие симптомы, как диарея, лихорадка и желудочные спазмы, у некоторых людей с инфекцией нет никаких признаков. К сожалению, новое исследование связывает воздействие бактерий сальмонеллы с риском рака толстой кишки.Основываясь на этом открытии, новое исследование было сосредоточено на мышах с раком толстой кишки, подвергшихся воздействию бактерий, с использованием штаммов сальмонеллы, выделенных из образцов тканей, описанных выше. Результаты показали ускоренный рост опухоли и более крупные опухоли у мышей с сальмонеллой.Они также увидели увеличение числа сальмонелл, перемещающихся в опухоли.Во время инфекции сальмонелла захватывает основные сигнальные пути хозяина, и эти молекулярные манипуляции могут вызывать онкогенную трансформацию. Нынешнее исследование говорит нам о том, что необходимы дополнительные исследования связи между воздействием сальмонеллы и риском рака толстой кишки, и что, просто практикуя безопасное приготовление пищи, мы потенциально можем помочь защитить себя.Ранее МедикФорум писал о пользе черного винограда.

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