Онколог Каприн: сигналы будущего рака зачастую безобидны

«Сигналы, как это ни удивительно, очень часто, абсолютно безобидные», - сказал об этом академик.

«Также не стоит игнорировать частую тошноту, тяжесть и вздутие живота после приема жирной пищи. Такие симптомы могут указывать на проблемы с поджелудочной», - добавил Каприн.

Онколог Каприн проинформировал в своем телеграм-канале, что сигналы организма о будущем злокачественном недуге зачастую принимают форму распространенных рутинных недомоганий, совершенно не кажущихся опасными.Андрей Каприн подчеркнул, что появление таких недомоганий является поводом записаться на прием к врачу и рассказать об этом, прояснить необходимость обследования. В частности, веской причиной для обследования онколог назвал болезненность и дискомфорт в животе (особенно в верхнем сегменте), которые возникают периодически и не может объясняться какими-то очевидными факторами.Женщинам врач посоветовал помнить о том, что сигналом о развитии рака груди бывают не только уплотнения в молочной железе, но и другие изменения. Онколог констатировал, что на ранней стадии этого заболевания уплотнения иногда отсутствуют. Но если регулярно проводить самообследование, можно заметить, что молочные железы начинают различаться по виду – например, по форме, размеру.Также сигнализировать о развитии онкологического процесса в организме могут кровянистые выделения – заметив их в туалете, нужно безотлагательно обследоваться. Врач подчеркнул, что особенно наблюдательными по отношению к собственному телу должны быть люди, чьи родственники уже болели раком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что грипп можно перепутать с состоянием переутомления.

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