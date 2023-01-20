Онколог Каприн: сигналы будущего рака зачастую безобидны

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боль в животе

По словам главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, в случаях развития рака организм может заранее подавать сигналы о будущем заболевании.

Онколог Каприн проинформировал в своем телеграм-канале, что сигналы организма о будущем злокачественном недуге зачастую принимают форму распространенных рутинных недомоганий, совершенно не кажущихся опасными.

«Сигналы, как это ни удивительно, очень часто, абсолютно безобидные», - сказал об этом академик.

Андрей Каприн подчеркнул, что появление таких недомоганий является поводом записаться на прием к врачу и рассказать об этом, прояснить необходимость обследования. В частности, веской причиной для обследования онколог назвал болезненность и дискомфорт в животе (особенно в верхнем сегменте), которые возникают периодически и не может объясняться какими-то очевидными факторами.

«Также не стоит игнорировать частую тошноту, тяжесть и вздутие живота после приема жирной пищи. Такие симптомы могут указывать на проблемы с поджелудочной», - добавил Каприн.

Женщинам врач посоветовал помнить о том, что сигналом о развитии рака груди бывают не только уплотнения в молочной железе, но и другие изменения. Онколог констатировал, что на ранней стадии этого заболевания уплотнения иногда отсутствуют. Но если регулярно проводить самообследование, можно заметить, что молочные железы начинают различаться по виду – например, по форме, размеру.

Главный онколог Каприн назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу


Также сигнализировать о развитии онкологического процесса в организме могут кровянистые выделения – заметив их в туалете, нужно безотлагательно обследоваться. Врач подчеркнул, что особенно наблюдательными по отношению к собственному телу должны быть люди, чьи родственники уже болели раком.

Онколог Каприн назвал возможные причины рака и его сигналы


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Андрей Каприн
Андрей Каприн
Здоровье
главный онколог Минздрава России, академик РАН
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