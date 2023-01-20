Грипп можно перепутать с усталостью

«Грипп в легкой форме может напоминать слабость и головную боль».

«Среди них выделяются сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость. При тяжелом течении – спутанность сознания, судороги», — объяснил эксперт», - перечислил Рябков.

Врач констатировал в интервью:Беседуя с Ura.ru, врач Рябков отметил , что в случае легкого течения гриппа у человека может оставаться нормальной температура тела или же ее повышение оказывается незначительным. Также в подобных обстоятельствах слабо проявляется интоксикация, которая при «классическом» гриппе вызывает характерные симптомы, не позволяющие вести привычный образ жизни. При легком гриппе возможна некоторая слабость, тяжесть или болезненность в голове – в целом такая картина болезни создает впечатление не заболевания, а плохого самочувствия из-за усталости, стресса, переработок, недосыпа. Опасность такого состояния в том, что человек, не подозревая о болезни, остается без необходимого лечения, к тому же он может распространять инфекцию.Однако большинство случаев гриппа сопровождаются выраженной симптоматикой.В России, по оценкам экспертов, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на конец января.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапная бледность и потливость могут предупреждать о развитии сердечного приступа.

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