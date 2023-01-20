Ночные походы в туалет могут указывать на больное сердце, рак и диабет

«Высокий уровень сахара в крови также раздражает мочевой пузырь, заставляя вас чаще мочиться», — констатирует NHS.

По данным NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании), в большинстве случаев ночные походы в туалет бывают связаны с тем, что вечером или незадолго до сна человеком было выпито много жидкости.Но если приходится часто просыпаться ночью, чтобы помочиться, – это может говорить о никтурии. Данное состояние ассоциируется с целым рядом медицинских проблем, включая сахарный диабет. Специалисты объясняют: при диабете в крови повышается содержание сахара, и тело начинает активнее производить мочу, чтобы вывести с жидкостью его излишки. Вдобавок усиленному мочеиспусканию способствует жажда, чувство которой значительно обостряется у диабетиков.Специалисты службы советуют людям, просыпающимся по ночам для походов в туалет, провериться на возможный предиабет или диабет.Другие симптомы, которые также указывают на это заболевание – потеря веса и мышечной массы, зуд в интимных зонах или частые эпизоды молочницы, медленное заживление порезов, помутнение зрения.Еще одной распространенной причиной никтурии являются проблемы с сердцем. По словам уролога Джеффри Вайса, ночные пробуждения могут говорить о сердечной недостаточности. При этом нарушении кровообращение становятся менее эффективным, из-за чего в ногах возникают скопления воды, отеки. Когда человек укладывается в постель, его ноги поднимаются, и поступающая из них жидкость начинает выводиться почками.Другие признаки сердечной недостаточности – одышка в состоянии покоя, повышенное чувство усталости и быстрая утомляемость, головокружения.Также ночные позывы к мочеиспусканию могут быть связаны с изменившимся состоянием простаты. Медики отмечают, что у мужчин с возрастом предстательная железа нередко начинает расти, оказывая давление на уретру и препятствуя полному опорожнению мочевого пузыря, – это способствует более частым походам в туалет. Подобное изменение является вполне нормальной особенностью мужского старения, но учащенным мочеиспусканием может проявляться и рак предстательной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, нормально ли хотеть в туалет вскоре после приема пищи.

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