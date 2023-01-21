Касторовое масло, нанесенное после душа, улучшает кровообращение в ногах

«Вы можете нанести масло непосредственно на кожу или принимать его перорально в небольших количествах. Некоторые люди также делают касторовые масляные компрессы» из ткани, пропитанной касторовым маслом и прикладываемой к пораженным участкам. Из-за своей эффективности касторовое масло не используется в кулинарии и не добавляется в пищу».

"Благоприятные эффекты могут быть связаны с полиненасыщенными кислотами, которые составляют 70 процентов масла. Другие ключевые ингредиенты касторового масла включают флавоноиды, витамин Е, комплексные антиоксиданты и масло виноградных косточек".

Как правило, сгустки крови образуются при повреждении или ослаблении сосуда. Варикозное расширение вен, которые иногда располагаются под кожей, являются предшественниками тромбообразования, поскольку стенки артерий больше не обеспечивают адекватную поддержку сосудов. Это может привести к разрыву вены и сгущению близлежащей крови. К счастью, местное применение касторового масла после купания может предотвратить такие явления за счет улучшения кровообращения.К сожалению, научные исследования эффективности эфирных масел при варикозном расширении вен ограничены.Было обнаружено, что некоторые масла эффективны в улучшении кровообращения и уменьшении появления поврежденных вен. Исследования показывают, что при нанесении на кожу касторовое масло может предотвратить инфекцию, уменьшить воспаление и улучшить локальный кровоток.Масло на 90 процентов состоит из рицинолеиновой кислоты, которая, как было показано в ранних исследованиях, связывается с рецепторами внутри кишечника и матки. Хотя масло безопасно в использовании, многие исследователи задумывались над тем, как оно взаимодействует с организмом.Касторовое масло интенсивно изучалось на предмет его антибактериального, противовирусного и противогрибкового действия из-за высокого уровня антиоксидантов.Ранее МедикФорум писал о пользе черного винограда.

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