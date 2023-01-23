Врач Мясников назвал состояния при ОРВИ, требующие медицинской помощи

«У человека началось обезвоживание и одышка, не сбивается температура, падает сатурация», - перечислил Александр Мясников тревожные симптомы.

Мясников рассказал об осложнениях, возможных при ОРВИ. Развитие этих состояний требует внимания, анализа и назначения препаратов со стороны врачей, подчеркнул он.Специалист отметил, что их возникновение при ОРВИ, требует медицинской помощи, поскольку может указывать на пневмонию. Однако на стадии, когда симптомы инфекции только начинают ощущаться, занемогшему лучше всего изолироваться, остаться дома, констатировал врач. Мясников объяснил, что в начале заболевания человек становится активным переносчиком инфекции, и стремление попасть в поликлинику при первых ощущения простуды с большой вероятностью приведет к массе заразившихся.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-диетологом Еленой Соломатиной были названы помогающие выздороветь при ОРВИ продукты

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