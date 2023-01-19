Диетолог Соломатина назвала помогающие выздороветь при ОРВИ продукты

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тыквенные семечки

По словам диетолога Елены Соломатиной, продукты с  витаминами C, D, A и цинком помогают организм лучше переносить респираторные заболевания и выздоравливать без затягивания.

Диетолог Соломатина рассказала в интервью о продуктах, содействующих выздоровлению при ОРВИ. В частности, медик посоветовала заболевшим включать в рацион продукты, содержащие цинк и витамин D.

«Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы», - объяснила диетолог.
  • Где содержится витамин D: морепродукты, печень трески, бульоны, яйца, грибы.
  • Где содержится цинк: морепродукты: креветки, говяжья печень, тыквенные семечки.
Беседуя с с News.ru, диетолог Соломатина добавила, что заболевшим ОРВИ также может помогать клетчатка, которая служит питание для полезных бактерий в кишечнике, стимулирует развитие здоровой микрофлоры, что благоприятно сказывается на иммунитете.
  • Где содержится клетчатка: овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, цельнозерновые крупы.
К помогающим выздороветь также относятся пряные продукты, специи в виде куркумы, чеснока, лука.

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«Отвар из шелухи красного лука, сказала она, содержит кверцетин, который хорошо защищает бронхолегочную систему», - поделилась специалистка.

Вдобавок Елена Соломатина посоветовала не забывать есть в зимний сезон ягоды, которые бывают доступны в замороженном виде. Ягоды богаты антиоксидантами, которые эффективно борются с воспалением.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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