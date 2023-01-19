Диетолог Соломатина назвала помогающие выздороветь при ОРВИ продукты
По словам диетолога Елены Соломатиной, продукты с витаминами C, D, A и цинком помогают организм лучше переносить респираторные заболевания и выздоравливать без затягивания.
Диетолог Соломатина рассказала в интервью о продуктах, содействующих выздоровлению при ОРВИ. В частности, медик посоветовала заболевшим включать в рацион продукты, содержащие цинк и витамин D.
«Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы», - объяснила диетолог.
- Где содержится витамин D: морепродукты, печень трески, бульоны, яйца, грибы.
- Где содержится цинк: морепродукты: креветки, говяжья печень, тыквенные семечки.
- Где содержится клетчатка: овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, цельнозерновые крупы.
«Отвар из шелухи красного лука, сказала она, содержит кверцетин, который хорошо защищает бронхолегочную систему», - поделилась специалистка.
Вдобавок Елена Соломатина посоветовала не забывать есть в зимний сезон ягоды, которые бывают доступны в замороженном виде. Ягоды богаты антиоксидантами, которые эффективно борются с воспалением.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневно съедаемое яблоко существенно снижает рискзакупорки артерий.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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