Диетолог Соломатина назвала помогающие выздороветь при ОРВИ продукты

«Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы», - объяснила диетолог.

Где содержится витамин D: морепродукты, печень трески, бульоны, яйца, грибы.

Где содержится цинк: морепродукты: креветки, говяжья печень, тыквенные семечки.

Где содержится клетчатка: овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, цельнозерновые крупы.

«Отвар из шелухи красного лука, сказала она, содержит кверцетин, который хорошо защищает бронхолегочную систему», - поделилась специалистка.

Диетолог Соломатина рассказала в интервью о продуктах, содействующих выздоровлению при ОРВИ. В частности, медик посоветовала заболевшим включать в рацион продукты, содержащие цинк и витамин D.Беседуя с с News.ru, диетолог Соломатина добавила , что заболевшим ОРВИ также может помогать клетчатка, которая служит питание для полезных бактерий в кишечнике, стимулирует развитие здоровой микрофлоры, что благоприятно сказывается на иммунитете.К помогающим выздороветь также относятся пряные продукты, специи в виде куркумы, чеснока, лука.Вдобавок Елена Соломатина посоветовала не забывать есть в зимний сезон ягоды, которые бывают доступны в замороженном виде. Ягоды богаты антиоксидантами, которые эффективно борются с воспалением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневно съедаемое яблоко существенно снижает риск закупорки артерий.

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