Почему витамин D является крайне важным при диабете

«Витамин D увеличивает количество путей инсулина в организме, что позволяет клеткам лучше усваивать углеводы и сахар, предотвращает скачки его уровня в крови», - рассказали специалисты.

Не только людям, болеющим диабетом, – всем нужно получать достаточно витамина D. При диабете его значимость возрастает, поскольку микроэлемент влияет на усвоение инсулина организмом. Ученые отмечают, что фактически риск развития резистентности к инсулину увеличивается, если уровень витамина D в организме падает.В идеале взрослым необходимо 600 единиц витамина D3 в день, сообщили медицинские эксперты издания Times of India.Получать важный витамин можно за счет пищевых добавок, но предпочтительнее всего – из пищевых источников. В их число входят яичные желтки, лосось, скумбрия и сардины, грибы, молоко.В свою очередь, при слишком низком уровне витамина D возникают неблагоприятные симптомы. Дефицит этого микроэлемента способствует быстрой утомляемости и состоянию разбитости, может привести к апатии и депрессия, проблемам с ночным сном. Также при его нехватке наблюдается выпадение волос, ухудшается состояние кожи, возникают суставные боли и боли в теле, появляется мышечная слабость, снижается иммунитет и возникают частые ОРВИ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что восстановление организма после перенесенного гриппа иногда может длиться месяцами.

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