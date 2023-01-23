Терапевт Рябков: организм после гриппа может восстанавливаться месяцами

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последствия гриппа

По словам терапевта Андрея Рябкова, процесс восстановления организма после гриппа может оказаться неожиданно затяжным, что иногда свидетельствует о слабости иммунитета.

Терапевт Рябков рассказал в интервью, насколько длительным может быть период восстановления после перенесенного гриппа. Медик отметил, что один из факторов, влияющих на степень интоксикации организма во время болезни и на его последующее восстановление, является форма инфекции – легкая, средняя или тяжелая.

«При легкой форме течения гриппа организм может восстановиться в течение 7-10 дней. При средней тяжести – от 10 до 14 дней, иногда до 21 дня», - уточнил Андрей Рябков.

Что касается тяжелой формы гриппа, то организм после нее может восстанавливаться месяцами –

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«может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше».

Беседуя с Ura.ru, терапевт добавил, что способность организма восстанавливать физическую форму после гриппа также связана с тем, каким был иммунитет человека перед случившимся заражением, и с наличием хронических патологий.  В тех случаях, когда иммунитет ослаблен, наличествуют проблемы со здоровьем,   для человека повышается вероятность не только того, что его восстановление окажется долгим, но и появления постгриппозных осложнений, включая вирусную пневмонию, менингит, бронхиальную астму и бронхит, обострение сердечной ишемии, синусит, отит.

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