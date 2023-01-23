Боль в спине у женщин может оказаться неочевидным симптомом рака

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боль в спине

Болью в пояснице способен проявляться такой вид «женских» опухолей, как рак шейки матки.

Боль в спине является одним из самых распространенных недомоганий, на которые жалуются женщины. Как правило, такая боль бывает связана с неправильными физическими нагрузками, сидячей работой. Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS призвала женщин помнить о том, что боль в спине также может оказаться неочевидным симптомом рака.

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«Одним из ключевых признаков рака шейки матки является боль в нижней части спины, между тазовыми костями или в нижней части живота», - проинформировали медики из NHS.

Также онкологи рассказали о трех других симптомах этого заболевания.
  • Появление необычного для женщины вагинального кровотечения, в том числе во время или после секса , между менструациями или после  менопаузы , либо более обильные менструации, чем обычно.
  • Изменения в выделениях из влагалища.
  • Боль во время секса.
Врачи отметили, что один из лучших способов защититься от рака шейки матки для женщин – это регулярная сдача мазка из органа. Первый такой мазок следует сдать в возрасте до 25 лет, он позволит понять, инфицирована ли шейка матки ВПЧ (вирусом папилломы человека), повышающим вероятность развития данного типа рака.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом рака может быть такое состояние как анемия.

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