Боль в спине у женщин может оказаться неочевидным симптомом рака
Болью в пояснице способен проявляться такой вид «женских» опухолей, как рак шейки матки.
Боль в спине является одним из самых распространенных недомоганий, на которые жалуются женщины. Как правило, такая боль бывает связана с неправильными физическими нагрузками, сидячей работой. Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS призвала женщин помнить о том, что боль в спине также может оказаться неочевидным симптомом рака.
«Одним из ключевых признаков рака шейки матки является боль в нижней части спины, между тазовыми костями или в нижней части живота», - проинформировали медики из NHS.
Также онкологи рассказали о трех других симптомах этого заболевания.
- Появление необычного для женщины вагинального кровотечения, в том числе во время или после секса , между менструациями или после менопаузы , либо более обильные менструации, чем обычно.
- Изменения в выделениях из влагалища.
- Боль во время секса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом рака может быть такое состояние как анемия.
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