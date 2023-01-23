Боль в спине у женщин может оказаться неочевидным симптомом рака

«Одним из ключевых признаков рака шейки матки является боль в нижней части спины, между тазовыми костями или в нижней части живота», - проинформировали медики из NHS.

Появление необычного для женщины вагинального кровотечения, в том числе во время или после секса , между менструациями или после менопаузы , либо более обильные менструации, чем обычно.

Изменения в выделениях из влагалища.

Боль во время секса.

Боль в спине является одним из самых распространенных недомоганий, на которые жалуются женщины. Как правило, такая боль бывает связана с неправильными физическими нагрузками, сидячей работой. Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS призвала женщин помнить о том, что боль в спине также может оказаться неочевидным симптомом рака.Также онкологи рассказали о трех других симптомах этого заболевания.Врачи отметили, что один из лучших способов защититься от рака шейки матки для женщин – это регулярная сдача мазка из органа. Первый такой мазок следует сдать в возрасте до 25 лет, он позволит понять, инфицирована ли шейка матки ВПЧ (вирусом папилломы человека), повышающим вероятность развития данного типа рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом рака может быть такое состояние как анемия

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