Онколог Карасев: симптомом рака может быть анемия

«Кроме того, заболевание можно диагностировать по ряду характерных и очевидных симптомов — побледнению кожи, слабости, потере аппетита и головокружению», - уточнил врач.

Онколог Карасев отметил, что анемию характеризует снижение уровня эритроцитов и гемоглобина в крови. Специфической чертой этого состояния является крайне низкое насыщение крови кислородом.В своем телеграм-канале Карасев сообщил, что анемию диагностируют по содержанию в крови железа, объему ретикулоцитов.Онколог обратил внимание на то, что возникновение такого состояния как анемия может быт симптомом рака. По словам медика, среди людей, болеющих раком, анемия выявляется у каждого третьего. Карасев добавил, что возникающая дополнительно со злокачественным процессом анемия ухудшает эффект лечения и негативно сказывается на дальнейшем прогнозе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут предупреждать о развитии сердечного приступа.

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