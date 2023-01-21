Онколог Карасев: симптомом рака может быть анемия
Развитие анемии часто возникает при онкологических заболеваниях, – об этом рассказал онколог и хирург Иван Карасев.
Онколог Карасев отметил, что анемию характеризует снижение уровня эритроцитов и гемоглобина в крови. Специфической чертой этого состояния является крайне низкое насыщение крови кислородом.
В своем телеграм-канале Карасев сообщил, что анемию диагностируют по содержанию в крови железа, объему ретикулоцитов.
«Кроме того, заболевание можно диагностировать по ряду характерных и очевидных симптомов — побледнению кожи, слабости, потере аппетита и головокружению», - уточнил врач.
Онколог обратил внимание на то, что возникновение такого состояния как анемия может быт симптомом рака. По словам медика, среди людей, болеющих раком, анемия выявляется у каждого третьего. Карасев добавил, что возникающая дополнительно со злокачественным процессом анемия ухудшает эффект лечения и негативно сказывается на дальнейшем прогнозе.
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Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, хирург
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