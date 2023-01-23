Врач: к болезням в пожилом возрасте часто ведет авитаминоз

«Поэтому люди старше 60 лет особенно нуждаются в дополнительном приеме витаминов и полезных микроэлементов, которые помогут укрепить здоровье, поддержать работу организма и замедлить процессы старения», - заявил специалист.

Гериатр Гниденко рассказал в интервью, что проблема нехватки витаминов и минералов в организме может стать более значительной в пожилом – на это влияют несбалансированное питание, болезни, а также лекарства, прием которых нередко ухудшает усвоение тех или иных микроэлементов из пищи.Беседуя с «Мослентой», Гниденко отметил , что дефицит витаминов или авитаминоз может вести к развитию разного рода проблем с самочувствием и болезней.Его последствия – быстрая утомляемость, ухудшение зрения, снижение иммунитета.Он чреват неврологическими нарушениями вплоть до когнитивных проблем, а также плохим аппетитом и расстройством пищеварения, анемией, проблемами с кожей.Способствует носовым кровотечениям, ослаблению иммунитета и частым простудам, мышечным болям, одышке, анемии.Часто ведет к диарее, возникновению бессонницы, головным болям и головокружению.Связан с появлением темных кругов под глазами, мышечной слабостью, пигментацией кожи, перепадами настроения.На его фоне развиваются хроническая усталость, анемия, появляются гематомы.Врач-гериатр напомнил, что нехватку витаминов можно выявить посредством анализа крови. Восполнить уровень недостающих веществ в организме помогают продукты питания, а также витаминно-минеральные комплексы, но подбор последних должен осуществляться специалистом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают выдерживать стресс и нервное напряжение.

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