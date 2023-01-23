Врач: к болезням в пожилом возрасте часто ведет авитаминоз

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пожилой мужчина

Врач-гериатр Руслан Гниденко: людям старше 60 лет нужен дополнительный прием витаминов и микроэлементов.

Гериатр Гниденко рассказал в интервью, что проблема нехватки витаминов и минералов в организме может стать более значительной в пожилом – на это влияют несбалансированное питание, болезни, а также лекарства, прием которых нередко ухудшает усвоение тех или иных микроэлементов из пищи.

«Поэтому люди старше 60 лет особенно нуждаются в дополнительном приеме витаминов и полезных микроэлементов, которые помогут укрепить здоровье, поддержать работу организма и замедлить процессы старения», - заявил специалист.

Беседуя с «Мослентой», Гниденко отметил, что дефицит витаминов или авитаминоз может вести к развитию разного рода проблем с самочувствием и болезней.

Дефицит витамина А. Его последствия – быстрая утомляемость, ухудшение зрения, снижение иммунитета.

Дефицит витаминов группы В. Он чреват неврологическими нарушениями вплоть до когнитивных проблем, а также плохим аппетитом и расстройством пищеварения, анемией, проблемами с кожей.

Дефицит витамина С. Способствует носовым кровотечениям, ослаблению иммунитета и частым простудам, мышечным болям, одышке, анемии.

Дефицит витамина РР. Часто ведет к диарее, возникновению бессонницы,  головным болям и головокружению.

Дефицит витамина Е. Связан с появлением темных кругов под глазами, мышечной слабостью, пигментацией кожи, перепадами настроения.

Дефицит витамина К. На его фоне развиваются хроническая усталость, анемия, появляются гематомы.

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Врач-гериатр напомнил, что нехватку витаминов можно выявить посредством анализа крови. Восполнить уровень недостающих веществ в организме помогают продукты питания, а также витаминно-минеральные комплексы, но подбор последних должен осуществляться специалистом.

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Руслан Гниденко
Руслан Гниденко
Здоровье
врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
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