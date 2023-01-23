Яйца содержат триптофан, который помогает выдержать стресс

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яйцо всмятку

Диетолог Ирина Мансурова назвала содержащиеся в разных продуктах вещества, которые делают организм устойчивым к действию стресса, защищают от депрессии и повышают чувство эмоциональной удовлетворенности.

Диетолог Мансурова сообщила в интервью, что одним из лучших продуктов, которые помогают организму выдержать стресс, является куриные яйца. В их содержится триптофан – аминокислота, под действием которой происходит выработка «гормона радости» серотонина, благодаря которому снимается напряжение и раздражительность, возникает расслабление и умиротворенность, становится крепким сон.

Беседуя с изданием «Лайф», Мансурова добавила, что справляться со стрессом, тревожностью и негативизмом также помогают продукты, стимулирующие синтез другого гормона, ответственного за позитивные эмоции, – дофамина. Для этого медик посоветовала включать в рацион продукты с витаминами группы В.

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«Дефицит витаминов группы B может быть причиной депрессии, тревоги или пониженного настроения. Ими богаты говядина, свинина, курица, листовая зелень, овощи, цитрусовые, рис, орехи», - перечислила диетолог.

Также для нервной системы, которой приходится переживать трудные времена, будут полезны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, а также белок. Омеа-3 позитивно действуют на головной мозг, а белковая пища поддерживает производство нейромедиаторов, обеспечивающих передачу нервных импульсов и хорошее настроение.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что укрепить нервы помогает употребление авокадо.

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Ирина Мансурова
Ирина Мансурова
ЗОЖ
врач-диетолог
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