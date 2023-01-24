Долгое время охрипшее горло может указывать на рак

В горле словно что-то застревает.

Пища проглатывается с трудом, также кажется застрявшей в горле.

При глотании чувствуется боль или жжение.

Долгое время охрипшее горло является одним из четырех симптомов, которые могут указывать на рак гортани (горла) – редкую, но опасную для жизни форму рака, которая начинается в ротоглотке. С предупреждением об этом выступили специалисты британской организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями онкологических заболеваний.По их словам, как и в случае со всеми видами рака, чем раньше рак горла будет обнаружен, тем больше шансов, что его лечение будет успешным. Поэтому, заметив какие-либо тревожные симптомы, следует как можно скорее обратиться к врачу общей практики и записаться на обследование.Существуют четыре основных симптома рака гортани, на которые следует обратить внимание, заявили эксперты. Их рекомендации опубликовало издание The Sun.Одним из наиболее распространенных симптомов у больных раком горла является хрипота. Если она держится долгое время (три недели и дольше), не может объясняться каким-то очевидными факторами, не проходит после использования аптечных средств – нужно обязательно обратиться к врачу.Посещение терапевта рекомендуется, если в течение трех недель и более человек ощущает следующие нарушения.Внезапно возникающее чувство нехватки воздуха является симптомом, который требует оперативной реакции и обращения к медработникам. У некоторых людей также возникает стойкий кашель или при вдохе поступление воздуха становится шумным.Внезапная или резкая потеря веса является ключевым признаком многих видов рака, в том числе рака гортани. Часто похудение становится заметным наряду с другими неблагополучными симптомами, которыми тело сообщает о наличии проблемы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут скрываться за появлением большого живота.

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