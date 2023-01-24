Долгое время охрипшее горло может указывать на рак
Если человек жалуется на охрипшее горло дольше трех недель, это может оказаться признаком развития злокачественного заболевания.
Долгое время охрипшее горло является одним из четырех симптомов, которые могут указывать на рак гортани (горла) – редкую, но опасную для жизни форму рака, которая начинается в ротоглотке. С предупреждением об этом выступили специалисты британской организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями онкологических заболеваний.
По их словам, как и в случае со всеми видами рака, чем раньше рак горла будет обнаружен, тем больше шансов, что его лечение будет успешным. Поэтому, заметив какие-либо тревожные симптомы, следует как можно скорее обратиться к врачу общей практики и записаться на обследование.
Существуют четыре основных симптома рака гортани, на которые следует обратить внимание, заявили эксперты. Их рекомендации опубликовало издание The Sun.
Охрипшее горло или изменение голоса. Одним из наиболее распространенных симптомов у больных раком горла является хрипота. Если она держится долгое время (три недели и дольше), не может объясняться каким-то очевидными факторами, не проходит после использования аптечных средств – нужно обязательно обратиться к врачу.
Затрудненное глотание.Посещение терапевта рекомендуется, если в течение трех недель и более человек ощущает следующие нарушения.
- В горле словно что-то застревает.
- Пища проглатывается с трудом, также кажется застрявшей в горле.
- При глотании чувствуется боль или жжение.
Потеря веса. Внезапная или резкая потеря веса является ключевым признаком многих видов рака, в том числе рака гортани. Часто похудение становится заметным наряду с другими неблагополучными симптомами, которыми тело сообщает о наличии проблемы.
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