Терапевт Чернышова: большой живот появляется не только из-за питания

«Большой живот может сигнализировать об образовании и росте опухоли, которая может быть злокачественной и доброкачественной», - уточнила медик.

«Важно помнить, что если у женщины талия больше 80 сантиметров, а у мужчины – больше ста, вне зависимости от роста, то это повод обратиться к врачу», – резюмировала терапевт.

Врач-терапевт Чернышова сообщила в интервью, что большой живот появляется не только в условиях чрезмерно калорийного или несбалансированного питания (например, с большим количеством углеводов или переработанных продуктов в ежедневном рационе).Терапевт Чернышова добавила , беседуя с «Вечерней Москвой», что зачастую увеличение живота бывает обусловлено абдоминальным ожирением, при котором отложение жир происходит не под кожей, а в сальнике, защищающем кишечник от травм. Жир при этом откладывается глубоко внутри, способствует сдавливанию органов, что может нарушать их здоровье.Абдоминальному ожирению в значительной мере подвержены взрослые мужчины, в первую очередь, пренебрегающие правилами здорового образа жизни. Но также данный тип жироотложения в области живота, талии и бедер встречается среди женщин.Опухоли как причина большого живота фиксируются не так часто. Поимо них к появлению большого живота могут вести заболевания кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о вредном влиянии саун, бань и горячих ванн на мужское здоровье

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