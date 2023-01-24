Запах ацетона от тела может ощущаться при диабете и других патологиях

«При этом заболевании в крови повышается уровень глюкозы, однако инсулин не может ее расщепить. Чтобы получить энергию, организм, вместо глюкозы начинает расщеплять жиры. В результате этого накапливаются кетоновые тела (ацетон), которые выводятся через кожу», - объяснила медик ацетоновый запах от диабетиков.

Эндокринолог Шорова перечислила в интервью медицинские причины, объясняющие запах ацетона от человеческого тела. В частности, такой «аромат» можно ощущать при заболевании сахарным диабетом.Помимо случаев диабета, запах ацетона от тела также может ощущаться, когда возникают другие патологии – среди них нарушения в работе щитовидной железы. Шорова уточнила, что это может происходить при развитии гипертиреоза (гиперфункция железы, характеризуемая выработкой чрезмерного количества ее гормонов). Дополнительно могут наблюдаться повышенная раздражительность, склонность к избыточной потливости сердцебиению, необъяснимая потеря веса.В своем комментарии «Известиям» Шорова добавила , что иногда запах ацетона от тела исходит у тех людей, которые придерживаются жестких ограничений в рационе, сидят на диетах. Такое изменение связано с выделением в кровь веществ кетонов, которые образуются, когда организм расходует жир на производство энергии. Обычно это происходит, когда употребляется слишком мало углеводов.Специалист посоветовала при возникновении запаха ацетона обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что охрипшее горло может оказаться одним из признаков рака.

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