Рак легкого и рак кишечника можно обнаружить на ранней стадии
Онколог Илья Тимофеев заявил, что сегодня благодаря профилактическим обследованиям некоторые виды рака могут выявляться на их самой ранней стадии.
Выявление онкологических заболевании на их раннем этапе имеет большое значение – в этом случае лечение рака является наиболее эффективным и шансы пациентов на выживание, продление жизни оказываются высокими как никогда. Онколог Тимофеев сообщил, что на начальном этапе развития можно обнаружить рак кишечника (рак толстой кишки).
«Зачастую у людей в кишечнике образуются полипы, эти полипы становятся злокачественными. Самое важное – не упустить переход доброкачественного полипа в злокачественный», - объяснил Тимофеев в подкасте «Надо разобраться».
Медик заметил, что выявить имеющиеся в кишечнике полипы, как и заметить происходящие с ними неблагоприятные изменения позволяет профилактическая колоноскопия. Людям, в семье которых были случаи колоректального рака, нужно начинать проходить процедуру после 40 лет. При высоком семейном риске она должна выполняться раз в год.
Также, добавил Тимофеев, на ранней стадии можно обнаружить рак легкого.
«Речь идет о низкодозной компьютерной томографии. Такое обследование следует регулярно проходить, в первую очередь, курящим людям», - сказал специалист.
Онколог предупредил: риск многих видов рака для человека повышается, если он курит, а также если склонен к ожирению.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях от тела может ощущаться запах ацетона.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Илья Тимофеев
Здоровье
онколог
Оставить комментарий