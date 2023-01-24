Рак легкого и рак кишечника можно обнаружить на ранней стадии

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легкие

Онколог Илья Тимофеев заявил, что сегодня благодаря профилактическим обследованиям некоторые виды рака могут выявляться на их самой ранней стадии.

Выявление онкологических заболевании на их раннем этапе имеет большое значение – в этом случае лечение рака является наиболее эффективным и шансы пациентов на выживание, продление жизни оказываются высокими как никогда. Онколог Тимофеев сообщил, что на начальном этапе развития можно обнаружить рак кишечника (рак толстой кишки).

«Зачастую у людей в кишечнике образуются полипы, эти полипы становятся злокачественными. Самое важное – не упустить переход доброкачественного полипа в злокачественный», - объяснил Тимофеев в подкасте «Надо разобраться».

Медик заметил, что выявить имеющиеся в кишечнике полипы, как и заметить происходящие с ними неблагоприятные изменения позволяет профилактическая колоноскопия. Людям, в семье которых были случаи колоректального рака, нужно начинать проходить процедуру после 40 лет. При высоком семейном риске она должна выполняться раз в год.

Также, добавил Тимофеев, на ранней стадии можно обнаружить  рак легкого.

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«Речь идет о низкодозной компьютерной томографии. Такое обследование следует регулярно проходить, в первую очередь, курящим людям», - сказал специалист.

Онколог предупредил: риск многих видов рака для человека повышается, если он курит, а также если склонен к ожирению.

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Илья Тимофеев
Илья Тимофеев
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