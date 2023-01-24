Как понять, что возникшая боль в груди является опасной
Боль в груди бывает связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но все же она далеко не всегда говорит о чем-то серьезном и опасном для жизни.
Даже если возникшая боль в груди ощущается как сильная, она может обусловливаться состояниями, которые не несут в себе серьезной угрозы для человека. В частности, это может происходить из-за стресса, тревожности, нетяжелых неврологических нарушений.
Как же понять, что возникшая боль в груди является опасной для человека?
Продолжительность. Стойкая сильная боль является поводом для обращения к врачам, об этом сообщили медицинские эксперты издания Times of India. Они рекомендуют обратиться за помощью, если боль не проходит более пяти минут.
Симптомы. Если боль в груди вызывается серьезными проблемами, то дополнительно могут возникать:
- Одышка.
- Холодный пот.
- Тошнота.
- Усталость.
- Слабость, дурнота.
- Спутанность сознания.
- Боли в руках, спине, челюсти.
Боль в груди справа. Она часто вызывается проблемами с легкими – например, возникает при пневмонии или другой легочной инфекции, приступах астмы.
Спазмы пищевода. Существует нарушение, при котором возникают аномальные сокращения пищевода, – человек ощущает внезапную сильную боль в груди, продолжающуюся от нескольких минут до часов. Такую боль легко принять за стенокардию.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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