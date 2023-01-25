Пародонтит во рту сигнализирует о «неконтролируемом» диабете и заболеваниях кишечника

«Рот — одна из наиболее доступных для осмотра областей тела, которая может стать воротами для диагностики распространенных заболеваний. Слизистая оболочка полости рта чувствительна к изменениям в организме и поэтому может помочь нам диагностировать болезни», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Кровоточивость десен и потеря костной массы вокруг зубов являются частыми признаками заболеваний пародонта. Однако это также может быть результатом неконтролируемого диабета».

«Воспаление, неровные десны и изъязвление — все это связано с заболеванием кишечника».

Боль, спазмы или вздутие живота

Повторяющаяся или кровавая диарея

Потеря веса

Крайняя усталость

Многие из нас знают, что хорошая гигиена полости рта жизненно важна, когда речь идет о поддержании здоровья зубов и полости рта. Без хорошей чистки зубов у нас могут остаться гниющие зубы и болезни десен. Однако некоторые проблемы во рту на самом деле являются признаком того, что что-то не так.Она предупредила о пародонтите, или пародонтозе, заболевании десен, которое может вызвать кровоточивость десен, опухание десен и даже потерю зубов.Хотя это состояние само по себе часто вызывается плохой гигиеной полости рта, оно также связано с другими, казалось бы, не связанными с этим заболеваниями. В этом случае это может сигнализировать о диабете или заболевании кишечника.Заболевания кишечника, такие как болезнь Крона, также могут проявляться во рту. Если мы думаем о полости рта как о продолжении пищеварительного тракта, болезни, поражающие кишечник, также можно увидеть во рту.Воспалительное заболевание кишечника в основном относится к двум состояниям: язвенный колит и болезнь Крона, и это не то же самое, что синдром раздраженного кишечника.Ранее МедикФорум писал о ранних симптомах рака легких.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.