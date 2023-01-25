Пародонтит во рту сигнализирует о «неконтролируемом» диабете и заболеваниях кишечника
Пародонтит — это серьезное воспаление десен, которое может привести к выпадению зубов.
Многие из нас знают, что хорошая гигиена полости рта жизненно важна, когда речь идет о поддержании здоровья зубов и полости рта. Без хорошей чистки зубов у нас могут остаться гниющие зубы и болезни десен. Однако некоторые проблемы во рту на самом деле являются признаком того, что что-то не так.
«Рот — одна из наиболее доступных для осмотра областей тела, которая может стать воротами для диагностики распространенных заболеваний. Слизистая оболочка полости рта чувствительна к изменениям в организме и поэтому может помочь нам диагностировать болезни», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Она предупредила о пародонтите, или пародонтозе, заболевании десен, которое может вызвать кровоточивость десен, опухание десен и даже потерю зубов.
Хотя это состояние само по себе часто вызывается плохой гигиеной полости рта, оно также связано с другими, казалось бы, не связанными с этим заболеваниями. В этом случае это может сигнализировать о диабете или заболевании кишечника.
«Кровоточивость десен и потеря костной массы вокруг зубов являются частыми признаками заболеваний пародонта. Однако это также может быть результатом неконтролируемого диабета».
Заболевания кишечника, такие как болезнь Крона, также могут проявляться во рту. Если мы думаем о полости рта как о продолжении пищеварительного тракта, болезни, поражающие кишечник, также можно увидеть во рту.
«Воспаление, неровные десны и изъязвление — все это связано с заболеванием кишечника».
Воспалительное заболевание кишечника в основном относится к двум состояниям: язвенный колит и болезнь Крона, и это не то же самое, что синдром раздраженного кишечника.
Другие общие симптомы включают в себя:
- Боль, спазмы или вздутие живота
- Повторяющаяся или кровавая диарея
- Потеря веса
- Крайняя усталость
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