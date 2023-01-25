Нездоровый кишечник увеличивают риск артрита — кишечные бактерии «общаются» с суставами

«Ключевым фактором, определяющим здоровье кишечника, является наша диета, и вполне возможно, что здоровая растительная диета может восстановить здоровье кишечника, тем самым уменьшая воспаление и помогая справиться с такими симптомами, как боль. Интересно узнать, что наши кишечные бактерии могут напрямую общаться с нашими суставами посредством производства химических веществ и активации иммунных клеток», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Артрит — это болезненное и потенциально изнурительное состояние, от которого страдают миллионы британцев. В зависимости от типа, который у вас есть, это может вызвать воспаление и затруднение движения. Хотя это обычно связано со старением, существуют и другие триггеры.Например, остеоартрит — наиболее распространенная форма артрита — может быть результатом травмы. Это также может быть связано с семейной историей и другими совместными проблемами, такими как подагра. Ваш риск артрита также может быть связан с диетой и, в частности, со здоровьем микробиома вашего кишечника.Микробиом кишечника состоит из триллионов микроорганизмов, живущих в кишечном тракте.В основном состоящий из бактерий, он играет роль в переваривании пищи, а также в поглощении питательных веществ.Областью активных исследований является роль кишечного микробиома в развитии артрита. Люди, живущие с артритом, как правило, имеют менее здоровый микробиом кишечника, чем люди без него, что позволяет предположить, что наше здоровье кишечника может иметь важное значение для предотвращения артрита.Для микробиома кишечника важна не только здоровая диета, богатая клетчаткой, но и регулярная физическая активность, поддержание здорового веса, минимизация стресса и проведение времени на природе.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках рака легких.

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