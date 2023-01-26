Ухудшение самочувствия зимой может быть связано с диабетом

«Уровень сахара часто значительно повышается из-за простуды, гриппа и т. д. Так что держите себя в тепле, чтобы не заболеть. Держите ноги сухими и теплыми», - порекомендовал специалист.

«Людям с диабетом следует употреблять несладкие продукты, богатые клетчаткой, такие как листовые овощи. Также важно не допускать обезвоживания, избегать высококалорийной пищи и большого количества фруктов», - дополнил врач.

Рацион, физические нагрузки, стресс – многое что может оказывать серьезное влияние на состояние человека с диабетом. Зима с ее падением температуры тоже является неблагоприятным фактором влияния на самочувствие диабетиков. В частности, зимой из-за снижения физической активности у них может повышаться гликированный гемоглобин. Вдобавок, когда холодно, становится трудно придерживаться диабетических ограничений в питании, и это тоже мешает контролировать уровень сахара в крови. В свою очередь, повышение уровня сахара способствует развитию нарушений, связанных с плохим самочувствием.Кроме того, при наличии диабета становится больше шансов заболеть гриппом и пневмонией по сравнению с людьми, у которых нет заболевания – об этом порталу The Health Site сообщил индийский врач Махеш Чаван.Говоря о том, что помогает избежать ухудшения самочувствия зимой, связанного с диабетом, врач подчеркнул: диабетикам очень важно беречься от ОРВИ.Также эксперт добавил, что зимой тело может «требовать» больше калорий для защиты от холода. В это время года увеличивается количество пищи, употребляемой для комфорта вне всякой связи с физиологическими потребностями. Необходимо следить за тем, чтобы не переедать. Для этого в том числе нужно самостоятельно готовить из натуральных продуктов.Кроме того, при диабете нужно придерживаться определенного уровня физической активности – это поможет поддержать кровообращение, которое у диабетиков в холодную погоду становится слабым.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает справляться с неприятными состояниями, вызываемыми метеозависимостью.

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