Ухудшение самочувствия зимой может быть связано с диабетом

81 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/sick-woman-in-bed-headache-runny-nose-and-cold-paleness-of-the-face-and-faintness-of-the-body-feeling-unwell-the-patient-holds-his-forehead-with-his-hand-and-covers-his-eyes_37300272.htm#query=feeling%20unwell&position=25&from_view=search&track=sph
плохое самочувствие

Зимой у людей, болеющих сахарным диабетом, самочувствие ухудшается под влиянием ряда факторов.

Рацион, физические нагрузки, стресс – многое что может оказывать серьезное влияние на состояние человека с диабетом. Зима с ее падением температуры тоже является неблагоприятным фактором влияния на самочувствие диабетиков. В частности, зимой из-за снижения физической активности у них может повышаться гликированный гемоглобин. Вдобавок, когда холодно, становится трудно придерживаться диабетических ограничений в питании, и это тоже мешает контролировать уровень сахара в крови. В свою очередь, повышение уровня сахара способствует развитию нарушений, связанных с плохим самочувствием.

Кроме того, при наличии диабета становится больше шансов заболеть гриппом и пневмонией по сравнению с людьми, у которых нет заболевания – об этом порталу The Health Site сообщил индийский врач Махеш Чаван.

Говоря о том, что помогает избежать ухудшения самочувствия зимой, связанного с диабетом, врач подчеркнул: диабетикам очень важно беречься от ОРВИ.

«Уровень сахара часто значительно повышается из-за простуды, гриппа и т. д. Так что держите себя в тепле, чтобы не заболеть. Держите ноги сухими и теплыми», - порекомендовал специалист.

Также эксперт добавил, что зимой тело может «требовать» больше калорий для защиты от холода. В это время года увеличивается количество пищи, употребляемой для комфорта вне всякой связи с физиологическими потребностями. Необходимо следить за тем, чтобы не переедать. Для этого в том числе нужно самостоятельно готовить из натуральных продуктов.

Ухудшение слуха может быть симптомом заболевания диабетом 2 типа


«Людям с диабетом следует употреблять несладкие продукты, богатые клетчаткой, такие как листовые овощи. Также важно не допускать обезвоживания, избегать высококалорийной пищи и большого количества фруктов», - дополнил врач.

Кроме того, при диабете нужно придерживаться определенного уровня физической активности – это поможет поддержать кровообращение, которое у диабетиков в холодную погоду становится слабым.

Ревматоидный артрит: 4 симптома, которые серьезно ухудшаются зимой


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает справлятьсяс неприятными состояниями, вызываемыми метеозависимостью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Эндокринолог Барсуков рассказал, кому грозит диабет
Пять плодов для диабетиков зимой, чтобы контролировать сахар в крови
Эксперт рассказал, как не разболеться зимой
Теги : зима, диабет, проблемы со здоровьем