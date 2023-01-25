Врач Зяблова: справиться с метеозависимостью помогают отдых и свежий воздух

«Сама по себе метеозависимость не является болезнью, но она может негативно влиять на симптоматику уже имеющихся проблем со здоровьем и вызывать неприятные ощущения. В их числе слабость и сонливость, головная боль и мигрень, тошнота, перепады настроения, проблемы с концентрацией», - уточнила Елена Зяблова.

«Народные методы, например, кофе или чай с сахаром, отвар шиповника и так далее могут быть эффективными, однако все крайне индивидуально. У кого-то от кофе давление может не подняться, а наоборот, упасть. То же самое касается таблеток от головной боли и других медикаментов», - поделилась медик.

Врач Зяблова рассказала в интервью, что дискомфортные симптомы метеозависимости могут ощущаться людьми в случаях резкой смены температуры и влажности воздуха, повышения или понижения давления атмосферы, осадков или вспышек на Солнце.По словам эндокринолога, метеозависимость бывает свойственна людям, имеющим заболевания сердца и сосудов, а также проблемы с эндокринной системой или хронические дыхательные нарушения. Помимо этого, чувствительность к погодным условиям проявляют обладатели нездоровых суставов и люди, которые перенесли травмы. Входят в группу риска и те, кто имеет психические расстройства, женщины в менопаузе, пожилые люди.Беседуя с «Газетой.Ru», врач подчеркнула , что универсальные советы для избавления от негативных состояний, вызванных метеозависимостью, не работают.Зяблова объяснила, что при обострении метеозависимости людям важно больше отдыхать, меньше читать новостей, достаточно спать. Вдобавок важно хорошо проветривать помещения, совершать пешие прогулки на свежем воздухе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких витаминах нуждается сейчас человеческий организм.

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