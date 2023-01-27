У кого может произойти внезапная остановка сердца: кардиолог Козлова

«Под остановкой сердца понимают полное прекращение сердечной деятельности, состояние клинической смерти. Ее сопровождают такие симптомы, как потеря сознания, отсутствие пульса на крупных артериях, шумное редкое дыхание, расширение зрачков спустя несколько минут, бледность и посинение кожи», - проинформировала врач.

«Чаще всего причиной остановки становится ишемическая болезнь сердца (ИБС) — на ее долю приходится до 80% случаев», - поделилась медик.

Кардиолог Козлова рассказала, какие факторы делают людей предрасположенными к такому тяжелому и трагичному явлению, как остановка сердца.Беседуя с aif.ru, Козлова добавила , что внезапная остановка сердца может произойти у людей с унаследованными кардиопатологиями или сосудистыми нарушениями. Кроме того, ее риск повышается, если имеются артериальная гипертензия, почечные заболевания, сахарный диабет, апноэ. При повышенном холестерине в крови, ожирении или если человеком был перенесен инфаркт, – тоже.Остановка сердца может случиться и в обстоятельствах интенсивных физических нагрузок, к которым организм предварительно не был подготовлен. Также кардиолог указала на возможность «смерти сердца» в тех случаях, когда человек злоупотребляет алкоголем и лекарствами, курит, употребляет запрещенные вещества.Но самая уязвимая категория – это сердечники. Для них вероятность остановки сердца повышается особенно существенно, она гораздо выше чем у остальных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Мария Королева рассказала, чем грозит здоровью происходящее со временем накопление артериальных бляшек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.