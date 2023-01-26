Кардиолог Королева рассказала, чем грозит накопление артериальных бляшек
При накоплении бляшек внутри кровеносных артерий для человека повышается риск развития смертельно опасных нарушений в работе сердца и мозга, предупредила кардиолог Мария Королева.
Кардиолог Королева рассказала в интервью, что внутренняя полость артерий без бляшек отличается гладкими внутренними стенками, и это облегчает течение крови. Появление артериальных бляшек и их разрастание, накопление ассоциируется с нарушением кровотока, что создает угрозу для жизни.
«Когда на внутренних стенках сосудов образуются бляшки и артерии закупориваются, возрастает вероятность сердечного приступа, инсульта и даже смерти», - подчеркнула медик.
В частности, при накоплении бляшек в кровеносных артериях, по которым кровь поступает в сердце, происходит развитие ИБС, ишемической болезни сердца. Во многих случаях данное заболевание возникает как предшественник сердечного приступа.
Кардиолог назвала признаки ИБС – это ощущение боли в груди или нехватки воздуха с одышкой.
Также бляшки могут накапливаться в сосудах, переносящих кровь к ногам. Последствиями вызываемого ими нарушенного кровоснабжения часто становятся неприятные ощущения, которые порой влияют на качество жизни, мешают нормально ходить, – боли, спазмы, онемение. Вдобавок при этом повышается риск серьезной инфекции.
Врач предупредила: закупорка бляшками сосудов конечностей ведет к развитию ЗПА (заболевания периферических артерий) – на него указывают боли в ногах, слишком медленное заживление повреждений кожи на ногах, холод в них.
Что касается бляшек, которые делают человека склонным к инсульту головного мозга, их опасное накопление может происходить в сонных артериях – эти артерии проходят с обеих сторон шеи и являются главными «магистралями», снабжающими мозг кислородом.
«Закупорку артерий часто нельзя диагностировать, пока не случится сердечный приступ или инсульт. Основной симптом, который должен быть воспринят как тревожный звонок, — боль в груди (стенокардия). Также может появиться одышка, учащенное сердцебиение, слабость или головокружение, тошнота и потливость, потеря зрения и способности нормально говорить», - объяснила кардиолог Королева.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие отеки указывают на почечные заболевания.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Мария Королева
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий