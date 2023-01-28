Терапевт Чернышова назвала главную ошибку в лечении кашля

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кашель

Попытки самостоятельно лечить кашель без выяснения вызывающих его причин являются ошибкой, которую лучше не допускать, заявила терапевт Надежда Чернышова.

Врач-терапевт Чернышова назвала главной ошибкой самолечение кашля без понимания того, что вызывать его могут различные патологии, и именно их терапия имеет первостепенное значение.

«Основная ошибка – это не понять причины беспокоящего вас кашля. Это самостоятельное лечение без постановки диагноза», – сказала медик, беседуя с «Москвой 24».

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«Также кашель появляется при сердечной недостаточности, аллергии, вирусах в организме или при воспалении легких», - напомнила медик.

Терапевт отметила, что многие люди при кашле начинают принимать средства для отхождения мокроты или купирующие кашлевой рефлекс. Но в тех случаях, когда точная причина не установлена, их употребление может оказаться абсолютно бессмысленным, на печень лишь ляжет ненужная нагрузка, связанная с расщеплением лекарств. Кроме того, кашель, на который не действуют самостоятельно принимаемые препараты, может со временем поспособствовать  опасным осложнениям.

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Врач подчеркнула, что разный по своему происхождению кашель требует разного лечения – определиться с терапией может лишь профессиональный медик.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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