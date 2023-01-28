Терапевт Чернышова назвала главную ошибку в лечении кашля

«Основная ошибка – это не понять причины беспокоящего вас кашля. Это самостоятельное лечение без постановки диагноза», – сказала медик, беседуя с «Москвой 24».

«Также кашель появляется при сердечной недостаточности, аллергии, вирусах в организме или при воспалении легких», - напомнила медик.

Врач-терапевт Чернышова назвала главной ошибкой самолечение кашля без понимания того, что вызывать его могут различные патологии, и именно их терапия имеет первостепенное значение.Чернышова добавила, что способствовать появлению кашля (как побочного эффекта) может прием препаратов для снижения давленияТерапевт отметила, что многие люди при кашле начинают принимать средства для отхождения мокроты или купирующие кашлевой рефлекс. Но в тех случаях, когда точная причина не установлена, их употребление может оказаться абсолютно бессмысленным, на печень лишь ляжет ненужная нагрузка, связанная с расщеплением лекарств. Кроме того, кашель, на который не действуют самостоятельно принимаемые препараты, может со временем поспособствовать опасным осложнениям.Врач подчеркнула, что разный по своему происхождению кашель требует разного лечения – определиться с терапией может лишь профессиональный медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заболеть гриппом можно неоднократно за сезон.

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