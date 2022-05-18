Врач Чернышова назвала правильный способ определить свою норму воды

«Максимальная ежедневная норма воды составляет 30 миллилитров на килограмм веса», - уточнила терапевт.

«Избыток воды нарушает концентрацию солей, а низкая концентрация минералов в крови чревата тяжелыми состояниями вплоть до остановки сердца», - сообщила врач.