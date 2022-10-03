Что помогает снизить температуру в отсутствие лекарств: терапевт Чернышова

«Если температура тела повысилась не до экстремально высоких значений, могут помочь физические методы снижения. Можно начать с них, а потом уже перейти к медикаментозным», – сказала Чернышова, беседуя с «Москвой 24».

«Нужно выпить мелкими глотками стакан или два. Горячая вода способствует тому, что поры открываются, начинается потоотделение, быстрее снижается температура».