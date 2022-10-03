Что помогает снизить температуру в отсутствие лекарств: терапевт Чернышова
Питье горячей воды или прием душа могут помочь снизить температуру тела нелекарственным путем, сообщила в интервью терапевт Надежда Чернышова.
В интервью врача-терапевта Надежды Чернышовой прозвучал совет снижать температуру – если она не поднялась слишком высоко – без применения лекарственных средств.
«Если температура тела повысилась не до экстремально высоких значений, могут помочь физические методы снижения. Можно начать с них, а потом уже перейти к медикаментозным», – сказала Чернышова, беседуя с «Москвой 24».
В частности снизить температуру при отсутствии лекарств помогает питье – в этом плане эффективен прием чая с малиной, а также с липой, способствующего потоотделению. Если чая нет, достаточно выпить горячей воды, она тоже помогает пропотеть:
«Нужно выпить мелкими глотками стакан или два. Горячая вода способствует тому, что поры открываются, начинается потоотделение, быстрее снижается температура».
В виде другого способа Чернышова порекомендовала прием прохладного душа с последующим растиранием.
Помимо этого, снижать температуру позволяет охлаждение участков тела, под которыми пролегают крупные кровеносные сосуды, – это лоб, шея, подмышки, паховая область. Можно воспользоваться смоченной холодной водой тканью или кусочком льда.
Чернышова напомнила, что обычно снижают температуру, превышающую 38 градусов. Но также имеет значение индивидуальная непереносимость. Если человек нормально переносит жар в 38 градусов или немногим более, сбивать его какими-то специальными средствами необходимости нет.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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