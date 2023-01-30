Врач Ермолова: при снижении температуры допускаются опасные ошибки

«Больной хочет избавиться от неприятных симптомов и выпивает жаропонижающий препарат, но делать этого не рекомендуется, потому что вирусы и бактерии при высокой температуре гибнут», - сказала Ермолова, беседуя с «Москвой 24».

«Превышение допустимой дозы парацетамола может вызвать повышение артериального давления или высыпания, а также токсическое поражение печени или даже острую почечную недостаточность», - предупредила медик.

Говоря в интервью о частых ошибках в борьбе с инфекциями, врач Ермолова объяснила, почему сбивать не слишком высокую температуру – это неправильно. Специалист отметила, что в случае ОРВИ самое сильное недомогание может ощущаться, когда только происходит интоксикация организма, и жар еще не слишком сильный – примерно 37,5.Врач подчеркнула: сбиванием жара нужно заниматься, когда градусник показывает 38,6,Опасной ошибкой, допускаемой при снижении температуры, может стать употребление одного жаропонижающего средства несколько раз на протяжении дня. Терапевт напомнила, что такие препараты часто содержат в своем составе парацетамол – его повышенная дозировка негативно сказывается на организме.Ермолова констатировала: в день можно принимать не более 4 граммов парацетамола. Врач посоветовала для сбивания высокой температуры чередовать лекарства (к примеру, принять в первый раз парацетамол, во второй – ибупрофен).Другими ошибками при снижении температуры, по мнению врача, часто становятся нежелание пить много воды, отказ от проветривания, а также от мытья в душе из-за опасений, что это вызовет какие-то осложнения. Терапевт заявила, что вода эффективно помогает организму освобождаться от токсинов, а проветривание нужно устраивать не менее пяти раз за сутки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты действуют на организм как природные антибиотики.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.