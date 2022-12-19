Пульмонолог Абакумов назвал опасные ошибки родителей в лечении ОРВИ у детей

«Некоторые родители настолько неправильно сбивают температуру у ребенка, что в результате приходится вызывать скорую помощь и ехать в больницу».

«Обтирать водкой или уксусом запрещено – они токсичны! Всасываются через кожу или при вдыхании паров и медленно отправляют организм ребенка», - добавил пульмонолог.

Медик рассказал о неправильных действиях со стороны родителей в их попытках лечить респираторные инфекции у детей. В своем телеграм-канале Абакумов заявил:Медик назвал одной из ключевых ошибок взрослых ожидание высокой температуры для приема жаропонижающего лекарства. По словам Олега Абакумова, при ОРВИ нужно учитывать, в каком состоянии пребывает ребенок. Если относительно невысокая температура чуть больше 37 градусов переносится тяжело, то ее следует сбить, отметил врач.Также опасной ошибкой родителей в лечении ОРВИ у детей является использование анальгина, ибуклина, аспирина. Абакумов уточнил, что в ряде стран применение такого препарата как анальгин запрещено – он способен негативно влиять на кроветворение.Что касается аспирина, его использование противопоказано до подросткового возраста из-за возможного риска навредить печени. Таким же свойством отличается нимесулид.Также Абакумов предупредил, что детям при лечении ОРВИ нельзя давать ибуклин. Данный препарат состоит из ибупрофена и парацетамола. Пудьмонолог подчеркнул: использовать у детей сразу два этих средства одновременно нельзя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать начавшийся менингит.

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