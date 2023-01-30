Изменения в состоянии ногтей могут оказаться сигналом о развитии диабета

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человек рассматривает руки

Характерным признаком диабета является усиление жажды и необходимость часто ходить в туалет, но он также может проявляться проблемами с ногтями.

Изменения в состоянии ногтей могут оказаться сигналом плохо контролируемого диабета или указывать на невыявленный диабет. Об этом в интервью изданию The Sun рассказала британский врач Сара Уайт.

Специалист порекомендовала обращать внимание на следующие явления.

Пожелтение. Доктор Уайт заметила, что согласно исследовательским данным диабет может влиять на белки в ногтях из-за повышенной скорости процесса, называемого гликозилированием. Именно этот процесс считается причиной пожелтения ногтей .

«Если ваши ногти пожелтели, это может означать, что у вас был высокий уровень сахара в крови или плохо контролируемый диабет в течение некоторого времени», - поделилась медик.

Грибковая инфекция. Инфекции грибкового характера тоже распространены среди больных диабетом. Это связано с повреждением нервов и кровеносных сосудов из-за повышенного уровня глюкозы в крови.

Воспаление ногтевого ложа. Опухшие, красные ногтевые ложа, боль в основании ногтя – еще один возможный сигнал о развитии диабета.

«Если вы заметили, что ногтевые ложа стали воспаляться, а также участились грибковые инфекции ногтей, обязательно проверьте уровень сахара в крови и обратитесь к врачу»,- дала совет специалист.

Потеря чувствительности. Доктор Уайт объяснил, что некоторые из самых длинных нервов тела идут от мозга к пальцам ног. Диабет может вызывать повреждение нерва, и если это происходит, можно не сразу заметить, как ломаются ногти на стопах и травмируются соседние ткани.

Истончение ногтей. Когда ногти на ногах становятся слишком тонкими, начинают расслаиваться или ломаться, это может сигнализировать об ухудшении кровообращения, вызванного диабетом.

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Толстые ногти. По словам медика, утолщение ногтевых пластин может вызываться грибковыми инфекциями, которые активизируются благодаря «засахаренной» крови.

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