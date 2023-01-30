Изменения в состоянии ногтей могут оказаться сигналом о развитии диабета

«Если ваши ногти пожелтели, это может означать, что у вас был высокий уровень сахара в крови или плохо контролируемый диабет в течение некоторого времени», - поделилась медик.

«Если вы заметили, что ногтевые ложа стали воспаляться, а также участились грибковые инфекции ногтей, обязательно проверьте уровень сахара в крови и обратитесь к врачу»,- дала совет специалист.

Изменения в состоянии ногтей могут оказаться сигналом плохо контролируемого диабета или указывать на невыявленный диабет. Об этом в интервью изданию The Sun рассказала британский врач Сара Уайт.Специалист порекомендовала обращать внимание на следующие явления.Доктор Уайт заметила, что согласно исследовательским данным диабет может влиять на белки в ногтях из-за повышенной скорости процесса, называемого гликозилированием. Именно этот процесс считается причиной пожелтения ногтей .Инфекции грибкового характера тоже распространены среди больных диабетом. Это связано с повреждением нервов и кровеносных сосудов из-за повышенного уровня глюкозы в крови.Опухшие, красные ногтевые ложа, боль в основании ногтя – еще один возможный сигнал о развитии диабета.Доктор Уайт объяснил, что некоторые из самых длинных нервов тела идут от мозга к пальцам ног. Диабет может вызывать повреждение нерва, и если это происходит, можно не сразу заметить, как ломаются ногти на стопах и травмируются соседние ткани.Когда ногти на ногах становятся слишком тонкими, начинают расслаиваться или ломаться, это может сигнализировать об ухудшении кровообращения, вызванного диабетом.По словам медика, утолщение ногтевых пластин может вызываться грибковыми инфекциями, которые активизируются благодаря «засахаренной» крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изжога у женщин может быть признаком рака яичников

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