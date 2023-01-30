Изжога у женщин может быть признаком рака яичников

«В некоторых случаях изжога может быть признаком рака», - заявили лондонские специалисты.

Постоянное чувство вздувшегося живота.

Потребность в частом мочеиспускании.

Дискомфорт в области живота или таза.

Быстрое насыщения во время еды.

Рак яичников часто диагностируют лишь на поздней стадии, поскольку его проявление часто бывает расплывчатым. Исследователи, представляющие Имперский колледж Лондона, выяснили, что женщины с не выявленным вовремя раком яичников склонны совершать частые покупки средств от расстройства желудка, включая изжогу.По словам ведущего автора исследования, доктора Джеймса Фланагана, учеными было обнаружено заметное увеличение покупок обезболивающих и лекарств от расстройства желудка среди женщин с раком яичников за восемь месяцев до получения диагноза. Доктор Фланган порекомендовал женщинам, столкнувшимся с участившимися эпизодами изжоги или несварения обратиться к врачу и пройти обследование органов репродуктивной системы.В свою очередь, британская организация по исследованию рака Cancer Research UK также подтверждает, что рак яичников может проявляться как синдром раздраженного кишечника (СРК). Ее специалисты советуют женщинам обращать внимание на следующие возможные симптомы рака яичников.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у молодых мужчин может снижаться тестостерон

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