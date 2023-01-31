Врач Зайцев: шум в ушах может вызываться перепадом давления и болезнями мозга

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шум в ушах

Отоларинголог Владимир Зайцев назвал возможные причины шума в ушах (тиннитуса), среди них – переутомление и неврологические заболевания вплоть до опухолей мозга.

ЛОР-врач Зайцев предупредил в интервью, что если человек начал чаще жаловаться на ощущение шума или звона в ушах, ему следует записаться на прием к специалисту и выяснить причину возникшего тиннитуса.

«Неприятный шум или звон в ушах может быть признаком серьезных проблем со здоровьем», - заявил отоларинголог.

Владимир Зайцев отметил, что часто появление звуков в ушах объясняется перепадом артериального давления – например, его резким повышением, либо, наоборот, падением.

«Из-за сужения сосудов при приступе гипертонии человек может чувствовать невыносимый писк в ушах, а гипотоники жалуются на неприятный гул», - объяснил медик.

Также беседуя с порталом News.ru, специалист добавил, что шум в ушах может ощущаться при сильном нервном и психологическом напряжении, стрессе, переутомлении, выгорании.

Кроме того, шум в ушах может вызываться болезнями мозга, в том числе он наблюдается у пациентов, которым диагностируется рак мозга.
 
«Онкологические и неврологические заболевания головного мозга могут провоцировать появление шума или гула в ухе», - сказал об этом ЛОР.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изжога и симптомы желудочного расстройства могут возникать у женщин как предупреждение о раке яичников.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Здоровье
врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук
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