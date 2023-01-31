Врач Зайцев: шум в ушах может вызываться перепадом давления и болезнями мозга

«Неприятный шум или звон в ушах может быть признаком серьезных проблем со здоровьем», - заявил отоларинголог.

«Из-за сужения сосудов при приступе гипертонии человек может чувствовать невыносимый писк в ушах, а гипотоники жалуются на неприятный гул», - объяснил медик.

«Онкологические и неврологические заболевания головного мозга могут провоцировать появление шума или гула в ухе», - сказал об этом ЛОР.

ЛОР-врач Зайцев предупредил в интервью, что если человек начал чаще жаловаться на ощущение шума или звона в ушах, ему следует записаться на прием к специалисту и выяснить причину возникшего тиннитуса.Владимир Зайцев отметил, что часто появление звуков в ушах объясняется перепадом артериального давления – например, его резким повышением, либо, наоборот, падением.Также беседуя с порталом News.ru, специалист добавил , что шум в ушах может ощущаться при сильном нервном и психологическом напряжении, стрессе, переутомлении, выгорании.Кроме того, шум в ушах может вызываться болезнями мозга, в том числе он наблюдается у пациентов, которым диагностируется рак мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изжога и симптомы желудочного расстройства могут возникать у женщин как предупреждение о раке яичников.

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