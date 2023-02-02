Можно ли выпивать алкоголь при приеме кардиопрепаратов?

«Есть риск повреждения почек, печени, обострения панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, а также кровотечений в области желудочно-кишечного тракта», – предупредила врач.

«Все эти тяжелые последствия развиваются обычно при чрезмерном употреблении алкоголя», - обратила внимание специалист.

Кардиолог Стойко рассказала в интервью, что если врачом назначаются кардиопрепараты, и принимать их нужно на регулярной основе, прерывать такой прием нельзя ни на день. Беседуя с «Москвой 24», медик заявила, что опасные последствия могут возникать даже при однократном перерыве.Что делать, если предстоит выпивка?Людям, принимающим кардиологические средства, не следует употреблять спиртные напитки, либо выпивать их в минимальном количестве. По словам Ольги Стойко, алкоголь при приеме кардиопрепаратов ведет к появлению тяжелых побочных эффектов.Кардиолог отметила, что спиртное, употребляемое при приеме кардиопрепаратов, может влиять на скачки артериального давления, как в сторону повышения, так и резкого снижения. В тяжелых случаях последствием этого становится развитие аритмии, инсульта или инфаркта.Стойко добавила, что как врач она разрешает пациентам выпивать бокал вина. В то же время подчеркивает, что прием плановых кардиопрепаратов прерываться не должен, лекарства принимать необходимо.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется застойная сердечная недостаточность.

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