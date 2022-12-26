Названы опасные последствия неправильного приема жаропонижающих средств

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прием лекарства

Жаропонижающие препараты при неправильном приеме могут негативно влиять на системы кроветворения и пищеварения, предупреждают врачи.

Российские медики назвали в интервью «Известиям» опасные последствия неправильного приема жаропонижающих средств. Один из специалистов, кардиолог Денис Прокофьев констатировал: неправильное применение данных препаратов повышает риск поражения ЖКТ, чья слизистая оболочка очень чувствительна к их компонентам. Также последствия неправильного приема жаропонижающих может стать развитие бронхиальной астмы.

«Еще одна опасность заключается в том, что эти препараты могут влиять на систему кроветворения и вызывать тяжелые поражения при ошибках в использовании», - сказал кардиолог Прокофьев.

Другой собеседник издания, врач Мария Снегоцкая, также отметила необходимость точно следовать инструкции при приеме этих лекарств. В частности, подчеркнула она важно соблюдать точную дозировку жаропонижающих – как при их приеме взрослыми людьми, так и детьми.

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«Если ребенку по ошибке дали слишком большую порцию препарата, следует незамедлительно вызвать рвоту и дать сорбенты», - дала совет медик.

Дополнительно Снегоцкая указала на то, что принимать жаропонижающие лекарства не следует больше трех суток подряд. Их длительный прием связан с накоплением токсичного эффекта. Для его профилактики лучше чередовать разные средства, поделилась врач.

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Теги : жаропонижающее, опасность для человека, Денис Прокофьев, Мария Снегоцкая